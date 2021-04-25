Denizli’den dünyaya 17 yıldan bu yana tütsülenmiş alabalık ihracatı yapan firmanın siparişleri koronavirüs salgınıyla birlikte arttı.

Denizi olmayan ilden ihraç edilen balıklar, ihraç edilerek birçok market zincirinin raflarında satışa sunuluyor.

BALIK BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR

Koronavirüse karşı insan vücudunun bağışıklığını arttıran ürünlerin başında ise balık geliyor. Denizli’nin çeşitli ilçelerinde bulunan tesislerde yetiştirilen alabalıkları kurdukları fabrikada işleyen su ürünleri firmasının tütsülenmiş balıklarına ilgi salgınla birlikte arttı.

BALIĞI DUMANLA PİŞİRİYORLAR

Yıllık 6 bin ton alabalık işleme kapasitesine sahip şirketin yönetim kurulu üyesi Osman Özpek, alabalığa 17 senedir dumanla pişirerek yatırım yaptıklarını söyledi.

Kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri alabalıkları tütsüleyerek Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya gibi birçok ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Özpek, “1974 yılından bu yana balıkçılık yapıyoruz. 10 tane işletme çiftliğimiz var. Orada ürettiğimiz balıkları buraya işletme tesislerimize getiriyoruz. Burada işleyip pişirilmiş olarak Avrupa’da Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya’ya ihracat yapıyoruz. Yaptığımız balıklar pişirilmiş ve dondurulmuş olarak Avrupa’nın birçok marketlerinde satılmaktadır.” dedi.

Koronavirüs tütsülenmiş alabalığa ilgiyi arttırdı VİDEO

PANDEMİ BALIĞA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

Korana virüs salgınıyla birlikte insanların sağlıklı beslenebilmek adına balık tüketimine ağırlık verdiğine dikkat çeken Özpek, “Pandemi döneminde balığın bünyesinde bulundurduğu insan sağlığı ve sindirim sistemine faydalı vitaminlerden dolayı Avrupa’daki satışlarımız bir hayli artmış durumda. Omega 3 ve 6 yağ seviyelerinin yüksek olduğu bir balıktır alabalık. Yıllık bizim balığı üretim kapasitemiz 6 bin ton civarında.” diye konuştu.

Özpek, Türkiye’de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35’lik kısmını Denizli’den tek başlarına karşıladıklarına dikkat çekti.