Koronavirüslü yaşam taşınabilir bilgisayar satışlarını patlattı

Pandemi süresince evde yaşam artıkça taşınabilir bilgisayar satışları da katlanıyor. Önümüzdeki süreçte yazılım ve donanım dahil tüm bilgisayar sektörünü önemli açılımlar bekliyor.

Türkiye Bilişim Derneği (TÜBİDER) Başkan Yardımcısı Ümit Önder, taşınabilir bilgisayar satışları yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesine göre yüzde 70 arttığını belirtti.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ 50 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Salgın nedeniyle kırılan küresel tedarik zinciri sisteminden Türkiye’nin ciddi avantajlar elde edebileceğini aktaran sektör yetkilileri, Türk bilişim sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara çıkabileceğini ve bu sayede yatırım çekebileceğine işaret ediyor.

Bugünkü durumuna göre dünyadaki bilişim ve iletişim sektörü 5 trilyon dolar büyüklüğünde ve Türkiye’de bu rakam 27 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

"EVDEN ÇALIŞMAK BİLGİSAYAR SATIŞLARINI ARTIRDI"

Önder, koronavirüs salgını sonucunda uzaktan eğitim, iş, eğitim ve sosyal yaşamın merkezinin eve taşınmasıyla birlikte bilgisayar satışlarının ciddi oranda yükseldiğini bildirdi.

Önder, 2020’nin ilk 8 ayına ilişkin sektör rakamlarına ilişkin, “Sadece taşınabilir bilgisayarlar özelinde yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 70’lik değersel bir artış gerçekleşti. Türkiye’de geçen sene toplam bilgisayar satış adedi 1.6 milyon adetti. Bu sene ise daha ilk 8 ayda yüzde 40’lık bir büyüme ile 915 bin adet bilgisayar satışı oldu." dedi.

YIL SONU SATIŞ BEKLENTİSİ 2 MİLYON ADET

Yıl sonunda bu satış rakamının 2 milyon adede ulaşacağını tahmin ettiklerini aktaran Önder, bu durumun toplam bilgisayar adedinde yıllık yüzde 25’lik büyümenin gerçekleşeceğini gösterdiğini, evde çalışma düzeni ve yeni normalin etkisi ile yazıcı ve monitör pazarında da yüzde 40’lık bir büyüme gerçekleştiğini belirtti.

"FABRİKALAR SİPARİŞ YETİŞTİREMİYOR"

Ümit Önder, bilişim ürünlerinde yaşanan talep patlamasının fabrikalardaki kapasite kullanım oranlarını sınırın üzerine taşıdığını belirterek, "Bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebin artması ile birlikte arz sorunları belirdi. Yapılan anlaşmaların çok üzerinde talep gelmesi ile birlikte ikinci yarıda birçok üründe üretimden kaynaklanan arz sıkıntıları yaşanıyor." ifadesini kullandı.