Koronavirüsten bunalanların kaçtığı Muğla'da arazi fiyatları 4 misli arttı

Koronavirüs salgınında rağbet gören Muğla'nın ilçelerinde, konut satışları patladığı gibi arsa fiyatları da geçen seneye oranla 3-4 misli artış gösterdi.

Türkiye’nin özellikle Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye ilçeleri ile önemli turizm kentlerinden olan Muğla’da, koronavirüs salgını sonrası 967 bin olan yerleşik nüfus 2 milyona yükseldi.

TARLA NİTELİĞİNDEKİ ARAZİLERE KONTEYNER VE PREFABRİK EV TERCİHİ

Koronavirüs salgını sonrası büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki artış nedeniyle kırsala başlayan göçte en fazla tercih edilen il Muğla oldu.

Birçok vatandaş, Muğla’nın kırsal mahallelerinden arazi satın almaya başladı.

Tarla niteliğindeki arazilere ev yapamayan vatandaşlar, Muğla’nın havası ve iklimi nedeniyle konteyner ve prefabrik evlerde yaşamayı tercih ediyor.

KIRSAL MAHALLERDE ARAZİ FİYATLARI 4'E KATLANDI

Muğla’nın turistik merkezleri dışında kırsal mahallelere de talep patlaması yaşanınca arazi fiyatları 3'e 4'e katlandı. Menteşe’ye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Algı Mahallesi'nde araziler, büyük illerde yaşayan vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

BİR YIL ÖNCE 25 BİN LİRA OLAN TARLALARIN DÖNÜMÜ PANDEMİ SONRASI 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI

Bir yıl önce 25 bin lira olan tarlaların dönümü pandemi sonrası 100 bin liraya kadar alıcı buluyor. Tarım arazisi olması nedeniyle bina yapılmasına izin verilmeyen arazilere, dışarıdan gelen ve satın alan vatandaşlar çözümü konteyner veya ağaç kazıkların üzerine ahşap bina yapmakta buluyor.

“PANDEMİ SONRASI KIŞLIK KOMŞULARIMIZ ARTTI”

Akbük koyundaki yazlık evinde kalan emekli Sinan Devrim, “Şu anda burada 6-7 komşu olduk, daha önce kalmıyorlardı. Biz yaz-kış buradayız. Pandemiden sonra onlar da burada kalmayı düşünüyorlar. Arsa ev satışları yoğundu. Şimdi daha da arttı. Hemen hemen her gün 5-10 kişiye cevap vermek zorunda kalıyoruz.” dedi.

“ARAZİ KALMADI”

Algı Mahalle Muhtarı Abdülkadir Bulut, “Köyümüze çok gelenler var. Bunların içinde yaşlı da var, genç de var. Koronavirüsten dolayısı ile daha sakin bir ortam arayanlar da var. Değişik proje için arayanlar da var. Hâlâ da talep var ve arayanlar çok. Türkiye’nin birçok belgesinden Kayseri, Nevşehir, Niğde, İzmir ve İstanbul gibi değişik noktalardan arıyorlar. Arayanlar genellikle 1-2 dönüm yer talepleri var. Bu konuda benim yardımcı olmamı istiyorlar. Geçen yıllarda dönümü 25 bin lira iken, şu anda dönümü 3-4 katı oldu. Neredeyse arazi kalmadı.” dedi.