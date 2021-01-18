Koronavirüsten en çok etkilenen sektörler takip ediliyor

Koronavirüsten en çok etkilenen sektörler takip ediliyor

Krizden en fazla etkilenen sektörlerin sorunlarını ve salgın sonrasında bu sektörlerin tekrar toparlanabilmesi, tekrar ayağa kalkabilmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü "COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık" Projesi kapsamında 26 kalkınma ajansı tarafından salgından en fazla etkilenen sektörlerin toparlanabilmesi için yol haritası hazırlanıyor.

Proje koordinatörlüğünü yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteren MARKA'nın, bölge kalkınmasına kuruluşundan bu yana 1.200'den fazla projeyle katkı sağladığını söyledi.

200 MİLYON LİRA DESTEK

Bu süreçte yaklaşık 200 milyon lira destek sağlandığını ve 350 milyon liralık yatırım hacmi oluşturulduğunu aktaran Çöpoğlu, MARKA'nın bölge ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler geliştirilmesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine gelecek dönemde de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

MARKA KOORDİNATÖR KONUMUNDA

Çöpoğlu, Japon hükümetince finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP Türkiye) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında yürütülen projede MARKA'nın, kalkınma ajansları adına koordinatörlük görevini üstlendiğini kaydetti.

Bütün Türkiye'de uygulanan projenin MARKA'nın koordinatörlüğünde 26 kalkınma ajansının temsilciğiyle yürütüldüğünü dile getiren Çöpoğlu, geçen eylül ayında başlayan proje kapsamında saha çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Çöpoğlu, projede salgın krizi kapsamında, otomotiv, gıda, makine, tekstil, lojistik ve turizmin kırılgan sektörler olarak önceliklendirildiğini vurguladı.

"DESTEKLERİN BİLİMSEL BİR VERİYE DAYANARAK TESPİT EDİLMESİNE İMKAN SAĞLANACAK"

Projenin önemine değinen Çöpoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sektör temsilcileriyle toplantılar yapıyoruz. Turizmle ilgili, lojistik sektörüyle ilgili, otomotiv sektörüyle ilgili yaptık. Çalışmaların bitiminde, sahadan aldığımız bilgiler, sahadan aldığımız öneriler toplanacak ve salgın sonrası hızlı bir şekilde bu sektörlerin toparlanabilmesi, bunlara verilecek destekler ve teşviklerle ilgili karar alıcılara bir altlık oluşturulacak. Krizden en fazla etkilenen sektörlerle görüşüyoruz.

TURİZM, OTOMOTİV, LOJİSTİK

Bunların başında turizm, makina, otomotiv, lojistik sektörleri geliyor. Özellikle krizden sonra devletin bu kesimlere sağlayacağı desteklerin bilimsel bir veriye dayanarak tespit edilmesine imkan sağlanacak."

Çöpoğlu, projenin bitiş tarihin mart ayı olarak belirlendiğini aktararak, "Halen salgını ağırlıklı olarak hissettiğimiz için belki birkaç ay sarkabilir. Nisan veya mayıs gibi projeyi tamamlayıp sonuçlarını bakanlığımıza bildireceğiz." dedi.