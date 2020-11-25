Koronavirüsün değiştirdiği tüketim anlayışı ekonomi üzerinde etkili

Koronavirüsün ekonomiye etkilerini toplumsal yaşamın devamlılığı açısından değerlendiren Doç. Dr. Oytun Meçik, suç eğiliminin önlenmesi için sürecin ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik, koronavirüsün ekonomi üzerinde uzun dönemli etkilerinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin toplumun ekonomik koşulları üzerinde etkili olduğunu belirten Meçik, ilk dönemde bu etkiler hakkında toplumun daha iyimser olduğunu, ancak sürenin uzaması ve özellikle sonbaharda artan vaka sayısı ile yeniden sıkılaştırılan önlemlerin beklentileri olumsuz etkilediğini aktardı.

“SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL TÜM DÜNYADA SORUN”

Meçik, "Covid-19 sadece Türkiye’de değil tüm dünyada benzer biçimde ekonomik sorunlara yol açtı ve açmaya devam ediyor. Bu süreçte ekonominin bütün kanalları etki altında kaldığı için hanehalkının tüketim davranışı da firmaların yatırım kararları da önemli ölçüde değişim gösteriyor. Kuşkusuz bir ekonomide bütün bunlar birbiriyle bağlantılı değişkenler.

FARKLI BİR TÜKETİM KALIBINA GEÇİŞ, İŞSİZLİĞİ YÜKSELTİR

Eğer hanehalkı kesimi, olağan tüketim anlayışının dışına çıkar ve tümüyle farklı bir tüketim kalıbına geçiş yaparsa, makroekonomik düzeyde bunun firmalar ve firmaların istihdam kararları üzerinde önemli değişmeler olur. Böylece göreli olarak yüksek düzeyde olan işsizliğin, özellikle kısa vadede çok daha yükselmesi gündeme gelir." dedi.

"İŞSİZLİK YANINDA YOKSULLUĞU GETİRİR"

Makroekonominin önemli meselelerinden biri olan işsizliğin, gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gündeme getireceğine dikkat çeken Meçik, "İşgücü piyasasında pandeminin etkileri çok detaylı biçimde incelenmelidir. Özellikle çalışma koşullarının salgının etkilerinden daha fazla etkilendiği sektörlerde ve halihazırda daha az korunaklı gruplarda iş ve gelir kayıpları daha fazla gündeme gelecektir.

İLK İŞSİZ KALANLAR, KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR OLDU

Aynı zamanda pandeminin hemen başlarında ilk işsiz kalan kesimin kayıt dışı çalışanlar olduğu görüldü. Kayıt dışı çalışanlardan işsiz kalanların işsizlik rakamlarına yansımasını göremediğimiz için toplum geneline bu gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun daha radikal biçimde yansıyacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.