Koronovirüs kapsamında sağlanan destek tutarı 661 milyar lira oldu

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü 661 milyar lira olurken bu tutar, gayri safi milli hasılanın yüzde 11,7'sine ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi Reformları Programı kapsamında ilk defa yayınlanan bu yılın ilk çeyreğine ilişkin "Kamu Maliyesi Raporu"na göre, Türkiye, salgınla mücadelenin başından itibaren bu alanda ekonomik önlemleri de devreye soktu.

UYGULANAN TEDBİRLERİN EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ MAYIS AYI İTİBARIYLA TOPLAMDA 661 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Buna göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü mayıs ayı itibarıyla toplamda 661 milyar liraya ulaşırken, bu tutar gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 11,7'si oldu. Bu tutarın, yıl sonuna kadar 715 milyar 800 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMA TUTARI 79 MİLYAR 400 MİLYON LİRA

Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama tutarı 79 milyar 400 milyon lira oldu. İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan ödemeleri de dahil edince yapılan harcama tutarı 136 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Bu tutar, GSYH'nin yüzde 2,4'ünü oluşturuyor.

HARCAMA TUTARI YIL SONUNA KADAR DAHA DA ARTACAK

Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak harcama tutarının yıl sonunda 104 milyar 400 milyon liraya çıkması, İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan yapılan ödemeleri de dahil edince harcama tutarının yıl sonunda 180 milyar 500 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

Vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemesi 70 milyar 200 milyon lira, kullandırılan kredilerin tutarı 315 milyar 100 milyar lira, ertelenen kredi tutarı ise 139 milyar lira oldu. Kurumsal kredi paketlerinden kullandırma sayısı 1 milyon 246 bin 881, bireysel tüketici kredi paketlerinden kullandırma sayısı ise 8 milyon 257 bin olarak belirlendi.

KULLANDIRILAN VE ERTELENEN KREDİLERİN TUTARI

Kullandırılan ve ertelenen kredilerin tutarı ise mayıs ayına kadar 524 milyar 300 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, GSYH'nin yüzde 9,3'ü oldu. Söz konusu tutarın, yıl sonuna kadar 535 milyar 300 milyon liraya ulaşması bekleniyor.