Koronovirüsün etkisindeki küresel piyasalar negatif seyrediyor

Koronavirüs vakaları arttıkça ve ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ettikçe durum, küresel piyasalara negatif şekilde yansıyor.

Avrupa'da artan koronavirüs, yeni tedbirleri gündeme getirirken, buna bağlı olarak ekonomideki toparlanmaya ilişkin artan belirsizliklerin etkisiyle pay piyasalarında sert düşüşler yaşandı.

Yatırımcılar, belirsizliklerin artmasıyla riskten kaçınıyor. Bu da satıcılı seyiri beraberinde getiriyor.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI AZALDI

Dün Avrupa borsalarında başlayan güçlü satışların genele yayılması ile küresel risk iştahı azaldı, oynaklık yükseldi. Yükselen oynaklık da bir sarmala dönüşerek satışları hızlandırdı.

AVRUPADA’Kİ BORSALARDA DEĞER KAYIPLARI YAŞANDI

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,74 değer kaybetti.

Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir, ABD pay piyasalarında da risk algısını artırdı.

FED BAŞKANI POWELL’İN UMUT VEREN KONUŞMA METNİNE RAĞMEN NEW YORK BORSASI KAYIPTA

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin bugün yapacağı sunumun metni yayınlandı.

Dün satıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

YURT İÇİNDE BİST 100 ENDEKSİ DÜŞÜŞ YAŞADI

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,24 azalışla 1.087,03 puandan tamamladı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dün 7,6345'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6370 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun da takip edileceğini bildirdi.

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı 2. el konut satışları

17.00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

17.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması