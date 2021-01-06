KOSGEB destekleri artık teminatsız da verilebilecek

KOSGEB, girişimcilere hibe destekler verebildiği gibi düşük faizli ve bir süre ödemesiz krediler de sağlıyor. Bu kredilerdeki teminat şartı "teminatlı veya teminat alınmaksızın" olarak değiştirildi.

KOSGEB'in geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.

“Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

GERİ ÖDEMELİ KREDİLERDE

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek. Böylelikle, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.

TSE’DE HUZUR HAKKI ÖDEMESİ

Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartları kabul eden Teknik Kurul üyelerine ayda 2'den fazla, yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödenecek.

TSE’DE UZMANLIK YAPILMASI

TSE'de özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, ilgili mevzuat kapsamında vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek.