KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? KOSGEB KOBİ desteği 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan KOSGEB faizsiz kredi başvurularıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği'nde, tam kapanma sürecinde yapılacak destekler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren KOSGEB 3 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi müjdesini verdi.

Bu açıklamanın ardından KOSGEB faizsiz kredi başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru için gerekli şartların neler olduğu araştırma konusu oldu.

Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, KOSGEB KOBİ desteği hakkında bilgiler...

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği'nde, tam kapanma sürecinde yapılacak destekler ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KOSGEB ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi tarihinden itibaren başlayacak. KOSGEB faizsiz kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak.

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KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Krediden salgın nedeniyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir." bilgisini verdi.