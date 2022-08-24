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    KOSGEB'in genç istihdam desteği 100 bin liradan 125 bin liraya çıktı

    KOSGEB, girişimciyi desteklerken geç istihdamına da katkı sağlıyor.
    • 24.08.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 16:11
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    KOSGEB'in genç istihdam desteği 100 bin liradan 125 bin liraya çıktı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gençlerin iş bulmasına yönelik işletmelere yaptığı desteği artırdığına dair bir açıklama yayınladı.

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı.

    İşletmeler, 10 Ekim’e kadar çevrim içi başvuracak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınından etkilenen işletmelere yönelik verilen destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim’e kadar çevrim içi başvurularını yapabilecek.

    Kabul görenler, 28 Kasım’a kadar ödeme talebinde bulunacak

    Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım’a kadar KOSGEB'e ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek.

    Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programın dördüncü dönemine www.kosgeb.gov.tr adresindeki "e-Hizmetler" menüsünden başvuruda bulunabilecek.

    KOSGEB

    Kadınlar için 135 bin lira

    Destek Programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak.

    Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek.

    Kadın eleman desteği 135 bin lira

    İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak.


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