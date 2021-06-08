Koyun ve keçi desteği ödemeleri başlıyor: 2021 Hayvancılık destekleri ne kadar?

Koyun ve keçi desteği ödemeleri başlıyor: 2021 Hayvancılık destekleri ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, anaç koyun ve keçi desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları desteklemek adına ödenen hayvancılık teşvikleri araştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, binlerce yetiştiriciye can suyu olacak koyun ve keçi desteği ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı..

Bunun üzerine geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, anaç koyun ve keçi desteği ödemelerinin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.

Anaç koyun ve keçi desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2021 Hayvancılık destekleri ne kadar? İşte 2021 hayvancılık desteği ödemeleri...

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destek ödemelerinin bu haftadan itibaren başlayacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "201 bin 509 yetiştiriciyi kapsayan anaç koyun ve keçi desteği ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, 24 milyon 304 bin 858 baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesine bu haftadan itibaren başlıyoruz. Bütün yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.