Kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan şirketlerin döviz pozisyonları raporlanacak Bankaların tüzel müşterileri için raporlama talebi getirildi. Aylık olarak yapılması istenecek raporlama ile yeni istatistiki veriler üretilebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalardan, kredi hacmi belirli bir ciroya sahip olan müşterilerinin raporlama yapmasını istemesini talep etti. Sistem daha önce de kullanılıyordu.

Yurt içi tüm bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan şirketler, döviz pozisyonlarını Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden aylık frekansta TCMB aylık frekansta raporlayacak.

Daha önce sisteme 15 milyon dolar kredi riski bulunanlar bildirim yapıyordu

Halihazırda Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında, 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredi riski bulunan yaklaşık 2 bin kurumsal firma, para birimi bazında ve çeşitli vadelerde varlık ve yükümlülük kalemlerini aylık frekansta raporlamaktaydı.

Bilgiler, Sistemik Risk Veri Takip Sistemine iletilecek

Bankalar, bu özelikleri taşıyan tüzel müşterilerinin döviz pozisyon raporlarını Merkez Bankası Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne iletmelerini isteyecek.

2018 yılında TCMB bünyesinde reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin kapsamı genişletildi.

Reel sektörün yabancı para pozisyonu analizleri artırılmış olacak

Böylece, reel sektörün yabancı para pozisyonu analizlerine yönelik kullanılabilir veri seti genişleyecek.

Tüzel kişi müşterilerinin bildirim yapacağı adres

Bankalar, kapsama giren tüzel kişi müşterilerine, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi raporlama ekranı (https://tcmbveri.gov.tr/ ) üzerinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linkinden raporlarını bildirmeleri gerektiğini tebliğ edecek ve bunu takip edecek.

İlk bildirim nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinden yapılacak

Bu kapsamda ilk raporlama, nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.