Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye takvimini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Moody’s, Standard & Poor's (S&P) Global Ratings ve Fitch Ratings, Türkiye’nin 2026 yılı kredi notu değerlendirme tarihlerini duyurdu.

Piyasaların yakından izlediği takvim 4 ay üzerinde şekilleniyor ancak kuruluşların, duyurdukları tarihlerde rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin yapacağı değerlendirmeler, özellikle yabancı yatırımcıların risk algısı, sermaye girişleri, borçlanma maliyetleri ve finansal piyasalardaki fiyatlamalar açısından yakından takip ediliyor.

FITCH TAKVİMİ DAHA ÖNCE AÇIKLANMIŞTI

Fitch Ratings, Türkiye’nin 2026 yılına ilişkin kredi notu değerlendirme takvimini duyurmuştu. Ratings, Türkiye için 2026 kredi notu değerlendirme takvimini 23 Ocak ve 17 Temmuz olarak açıklamıştı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 26 Temmuz'da "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.

MOODY'S

Buna göre Moody's 2026 yılında 23 Ocak'ta ve 24 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu güncellemeyi planlıyor.

Moody's, Temmuz 2025'te Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirmişti.

S&P

S&P Global Ratings ise not güncellemelerini 17 Nisan 2026 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek.

Standard & Poor's ise son değerlendirmesinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB-”, görünümünü ise “durağan” olarak korumuştu.

