Kredi Garanti Fonu KOBİ'lere 163 milyar liralık destek verdi

Kredi Garanti Fonu, geçen yıl koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin azaltılması amacıyla KOBİ'lere "ticari", bireysel kullanıcılara da "ihtiyaç" kredilerinde kefaletle destek sağladı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) verilerine göre, kurum, 2020 yılında 25 kefalet programı ve muhtelif projeler için ulusal ve uluslararası çapta 81 yeni protokol ve zeyilnameye imza attı.

11 YENİ DESTEK PAKETİ DEVREYE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 29 banka ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kefalet protokolü yapılarak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geçen yıl 11 yeni destek paketi oluşturuldu.

Ayrıca, geçen yıl meydana gelen doğal afetlerden etkilenen işletmelere, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen birçok protokol imzalanarak kefalet destekleri verildi.

Bu dönemde Kurum ilk defa ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilere de kefalet desteği sağladı.

163 MİLYAR 30 MİLYON LİRA KEFALET İMKANI

Böylelikle, KGF tarafından 2020 yılında 286 bin 773 KOBİ'nin kullandığı 203 milyar 404 milyon liralık ticari kredi için 163 milyar 30 milyon lira kefalet imkanı sunuldu.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında da geçen yıl 7 milyon 500 bin bireysel kullanıcının talebi değerlendirildi. Değerlendirme sonucu yaklaşık 7 milyon kişinin 41 milyar 639 milyon lira kredisine karşılık 33 milyar 495 milyon lira kefalet desteği verildi.

TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK ORANI YÜZDE 2,38 OLDU

Kullandırılan ticari kefaletlerin toplam 12 milyar 842 milyon 600 bin lirası tahsili gecikmiş alacağa dönüşürken, 2019 yıl sonunda yüzde 2,26 olan takibe dönüşüm oranı geçen yıl sonunda yüzde 2,38 olarak gerçekleşti.