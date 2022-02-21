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    Kredi kartı borcundan dolayı yasal takip sayısı 2021'de arttı

    Geçen yıl kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 147 artışla 1 milyon 704 bin kişiye çıktı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 13:18
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    Kredi kartı borcundan dolayı yasal takip sayısı 2021'de arttı

    Kredi kartının yasal takibe alınma sayısının artması, ödeme sıkıntısının bir yansıması olarak algılanıyor.

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2021 yılında kredi veya kredi kartı borcunu ödeyememiş gerçek kişi sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

    BİREYSEL BORCU TAKİBE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 1,5 KAT ARTTI

    Bireysel borçtan dolayı takibe düşen kişi sayısı 2021 yılında 1,5 kat arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2020 ve 2021'in ilk 9 ayında uyguladığı takibe atma süresindeki esnekliğin ardından, 2021 yılında 1 milyon 704 bin kişi kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.

    Kredi kartı borcundan dolayı yasal takip sayısı 2021 de arttı #1

    KREDİ KARTINDAN DOLAYI YASAL TAKİBE DÜŞEN KİŞİ SAYISI 732 BİN

    Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı, 2021'de yüzde 84 artışla 732 bin kişi oldu.

    BİREYSEL KREDİDEN TAKİBE DÜŞEN KİŞİ SAYISI YÜZDE 211 ARTTI

    Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise yüzde 211 artışla 1 milyon 354 bin kişiye yükseldi.


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