Kredi kartı faizleri değişiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında bir haftalık repo faizi olarak tanımlanan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltti.
Piyasanın beklentilerin dahilinde gerçekleşen faiz oranı artışı ile ilgili yayınlanan karar metninde parasal sıkılaşmanın süreceği dile getirildi.
Faizdeki artışla birlikte kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitlerin değişeceği biliniyor.
Ticari kredilerde üst sınır
Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek.
İhracat ve yatırım kredilerinde üst sınır
İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıkacak.
Kredi kartı faizleri
Bu durumda kredi kartı faizleri de 1 Kasım'dan itibaren yüzde 4,47'ye çıkacak.
Yeni faiz oranları 1 Kasım’da yürürlükte
Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.
1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli.
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