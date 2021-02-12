Kredi kartından komisyon alınması yasal değil

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay, tüketici derneklerine gelen şikayetlerden biri olan kredi kartlarından alınan komisyonların yasal olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicilerin kredi kartına komisyon kesilmesi ile ilgili izleyeceği yol hakkında açıklamalarda bulundu.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME KOLAYLIĞI TÜKETİCİNİN YARARINA

Araç muayenelerinde sadece nakit değil kredi kartı ile de işlemlerin yapılmasına dair değerlendirmelerde bulunduklarını dile getiren Altay, “Kamuoyunun yoğun talebine karşılık 'Dijitalleşen Türkiye platformu içerisinde araçlarım sekmesi aracılığıyla' TÜVTÜRK muayene ücretleri kredi kartı ile ödenebilecek." şeklinde açıklama yapıldığını hatırlattı. Bu olanağı tüketicinin yararına bulduklarını ifade eden Altay, ancak muayene istasyonlarında alınan komisyonun şikayet konusu olduğuna vurgu yaptı.

"MUAYENE ÜCRETLERİNİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ DURUMUNDA ‘KOMİSYON’ ALINDIĞINA DAİR PEK ÇOK ŞİKAYET GELDİ"

Altay “Açıklamanın üzerine araç muayenesinde yetkili kurum olan TÜVTÜRK, sadece nakit olarak gerçekleştirdiği muayene ücretlerini kredi kartı ile de kabul etmeye başladı. Ancak muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi durumunda ‘komisyon’ alındığına dair pek çok şikayet almaya başladık. Araç muayene ücretini kredi kartı ile ödeyenlerden 10 lira komisyon alınması, zaten yüksek miktarda olan muayene ücretine tepkileri artırdı. Bilindiği üzere 2021 yılında araç muayene ücretleri 372 lira 88 kuruş, otobüs ve kamyon muayene ücretleri 503 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Ekzoz muayenesi ile fiyat artıyor.” dedi.

KREDİ KARTINDAN KOMİSYON ALINAMAZ

“Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki kredi kartından komisyon almak kesinlikle yasal değil.” diyen Altay açıklamasını şöyle sürdürdü;

“5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. Maddesinde ’Üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, anlaşma yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz.’ hükmü yer alır. Bu nedenle kredi kartı komisyonu alan iş yerleri veya kurumlar, hangi bankanın pos cihazıyla çalışılıyorsa o bankaya ve Banka Denetleme Düzenleme Kuruluna (BDDK) şikayet edilmelidir. Tüketici Hakem Heyetlerine de müracaat edilerek kesilen komisyon geri alınabilir.”

“KOMİSYON 1 LİRA OLSA DAHİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULMALI”

Bu uyarının sadece araç muayene ücretleri için geçerli olmadığını belirten Altay “Bazı market veya iş yerlerinde kredi kartı ile sigara satışlarında ve elektrik, telefon, doğalgaz faturalarını yatırırken 1 lira komisyon alındığına dair şikayetler alıyoruz. Bu kapsamda haklarımızı bilmek ve fırsatçılara prim vermemek büyük önem taşıyor. Her işlem için 1 lira gibi düşük bir rakam alınabilir ve vatandaşlar 1 lira için uğraşmak istemeyebilir. Ancak binlerce, yüzbinlerce belki milyonlarca kişiden 1 lira alınmasından dolayı o işletmenin kasasına haksız bir şekilde milyon liraların gireceği unutulmamalıdır. Bu nedenle duyarlı olarak fırsatçıların önüne geçmeli ve üşenmeden hem şikayet etmeli, hem de 1 lira olsa dahi Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek hakkımızı aramalıyız. Tüketiciler komisyon ücretlerini hakem heyeti aracılığı ile geri almaya başladı mı, işletmeler komisyon almayı sürdüremeyecektir.” diyerek uygulamayı anlattı.