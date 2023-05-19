Kredi kartından nakit avans kullanımı kısıtlaması kaldırıldı Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Merkez Bankası'nın aldığı nakit avansın 15 bin liraya kadar olan kısıtlaması kararı kalktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün bir açıklama yaparak kredi kartından nakit avans çekerek ve kuyum alışverişi yaparak düşük faizli kredi olanağını yatırıma çevirip kazanç sağlanmasının önünü kesmek için 15 bin liranın üzerinde karta avansa sınırlama getirdiğini duyurmuştu.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği talimata göre; nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin liraya kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecekti.

Böylelikle sınırlamayı aşmak bankaların inisiyatifine bırakılmıştı.

Hiçbir sınırlama yok

Merkez Bankası bugün ise kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını duyurdu.

Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerindeki sınırlama kalktı

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği talimata göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.