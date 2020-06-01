Kredi paketinin açıklanması fırsatçıları harekete geçirdi

En Son Haber

Korona nedeniyle durağanlaşan ekonominin hareketlenmesi için açıklanan paketler, vatandaşların yüzünü güldürdü. Ancak durumu fırsata çevirenler var.

Koronavirüs salgını piyasaları son aylarda olumsuz etkilendi.

Hükümet, kriz oluşmaması için harekete geçti. Kamu bankaları; ev, araba, mobilya almak isteyenlere ve tatile gitmek isteyenlere destek paketleri hazırladı.

Konut satışlarında peşinat oranı yüzde 10'a düşürüldü, faizler ise Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekildi.

Otomobil ve ticari taşıt almak isteyenler için de faizler dibi gördü.

EV - ARABA FİYATLARI UÇTU

Bu durum vatandaşın yüzünü güldürürken, bazı fırsatçılar da harekete geçti.

Paketlerin açıklanmasıyla birlikte ev ve araba fiyatlarını yükselten fırsatçılar, tepkilere neden oldu.

İşte Ensonhaber okurlarının internet satış sitelerinde deşifre ettiği bazı fırsatçılar;

Kamu bankaları 4 farklı kredi paketi açıkladı haberi