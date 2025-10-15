Kredi teminatı olarak gösterilen BES fonu tutarı 9 ayda yaklaşık 3 katına çıktı

Haziran 2024'te hayata geçirilen uygulamayla katılımcılar, gönüllü BES ve otomatik katılım hesaplarındaki birikimleri konut alımı ve düğün gibi önemli harcamaları için teminat göstererek bankalardan kredi kullanabiliyor.

Böylece, BES birikimleriyle ilgili kazanılmış haklar korunarak bireysel finansman ihtiyaçları karşılanabiliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla bankalar tarafından emeklilik şirketlerine iletilen kredi başvuru sayısı 2 bin 767, gösterilen teminat tutarı ise 570,7 milyon lira oldu.

Emeklilik şirketleri, 2 bin 446 kredinin 496,9 milyon liralık teminatına onay verirken, en fazla kredi talebi Aktif Bank aracılığıyla geldi. Bu bankayı Türkiye İş Bankası ve Türk Ekonomi Bankası izledi.

Başvuruların yüzde 85,5'ini oluşturan 2 bin 366 kredinin işlemi kesinleşirken, merkezi alacağın devri fonuna aktarılan teminat tutarı 480,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

KREDİ SAYISI ÜÇ KATINA ÇIKTI

Geçen yılın sonunda 921 olan bankalar tarafından iletilen kredi sayısı, bu yıl eylül sonu itibarıyla 2 bin 767'ye yükselerek 3 katına ulaştı.

Aynı dönemde teminat tutarı da 207,3 milyon liradan 570,7 milyon liraya yükselerek yaklaşık 3 katına çıktı.

Öte yandan, ortalama teminat tutarı 221,9 bin liradan 203 bin liraya gerileyerek yüzde 8,5 düşüş gösterdi.