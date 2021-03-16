Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi" hayata geçiriliyor. Peki, Kredi Yaşam Döngüsü Projesi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reformu Paketi'ne ilişkin detayları açıklamıştı. Başkan Erdoğan, bu paket kapsamında Kredi Yaşam Döngüsü Projesi'nin de hayata geçirileceğini bildirmişti.

Peki, Kredi Yaşam Döngüsü Projesi nedir? Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ne işe yarar? İşte, Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hakkında detaylar..

KREDİ YAŞAM DÖNGÜSÜ PROJESİ NEDİR?

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi; kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin bir şekilde yapma, erken uyarı sistemleriyle sorunlu kredi oranlarını düşürmeyi hedeflemektedir.

Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı, karar süreçleri etkinleştirilecek. Kriter haritaları, kredi notu modelleri kullanılırken şirketlerin olası bir sorunu önceden fark ederek çözüm yolu bulmalarına imkan sağlanacak.

Kredi Yaşam Döngüsü Projesi ile bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözümleme birimleri oluşturulacak.

TEDBİR MEKANİZMALARI OLUŞTURULACAK

Ekonomi Reform Paketi'nin "finansal sektör" başlığı altındaki düzenlemelere göre, yakın izlemedeki kredilere yönelik bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli olanların rehabilite edilmesi için girişim sermayesi fonları kurulacak.

Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gereken tedbir mekanizmaları oluşturulacak. Bu gurupta yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacak.

RİSKLERE ETKİN TAKİP

Kredi Yaşam Döngüsü hizmetleri ile müşteri portföyündeki riskler etkin şekilde takip edilebilecek. Risklilik durumu, açılabilecek kredi limiti, müşteriyle ilgili yaşanan değişiklikler başta olmak üzere bütün ticari sorular anında yanıtlanabilecek. Firmaların faaliyet, devamlılık, kredi değerliliği ölçülecek.

Türkiye'ye özgü koşullar dikkate alınarak kredi notu modelleri geliştirilecek. İzleme sistemi ile firmaların icra, iflas, konkordato, tasfiye, birleşme, ortaklık yapısı değişikliği, hisse devri, unvan değişikliği, sermaye artırımı, adres değişikliği, temsil ve ilzam, yönetici değişikliği ve genel kurul toplantı gibi birçok ayrıntı görülebilecek.