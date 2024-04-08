Kremlin: Rusya ve Türkiye, banka ödemelerindeki sorunları ortadan kaldırmak için çalışıyor Moskova'dan yapılan açıklamada, mali konularda çıkış yolu bulmak üzere temasların sürdürüldüğü belirtildi.

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin yaptırımların yol açtığı banka ödemeleriyle ilgili sorunları ortadan kaldırmak için çalıştığını söyledi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Peskov, Moskova ve Ankara'nın "ısrarla durumdan çıkış yolu aradığını" belirtti.

Peskov, "Tüm mali konularda, bu durumdan çıkış yolu bulmak amacıyla temaslar sürekli sürdürülüyor." dedi.

"Türk ekonomik aktörlerimizin çıkarlarına ciddi zararlar veriyor"

Rus sözcü, "Bazı sorunlar var ama bu sorunların nedeninin ne olduğu belli. Bu durum hem bizim hem de Türk ekonomik aktörlerimizin çıkarlarına ciddi zararlar veriyor." şeklinde konuştu.

Putin'in Türkiye ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye olası ziyareti hakkındaki soruya Peskov, kesin tarihlerin henüz kesinleşmediğini söyleyerek yanıt verdi ve ekledi:

En üst düzeyde temaslar yapılıyor. Rus-Türk temaslarının en üst düzeydeki şartları henüz belirlenmedi.



Ancak bunların (temasların) öngörülebilir gelecekte gerçekleşeceği anlayışı mevcut.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)