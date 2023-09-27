Kripto borsası Binance, Rusya pazarından çıkıyor Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, varlıklarını satarak Rusya pazarından çıkma kararı aldı. Şirket, Rusya’daki tüm varlıklarını CommEX'e satacak.

AA

Ukrayna ile girdiği savaşın ardından Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya’da kripto para kullanımı son dönemde arttı.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in, Rusya pazarından çıkma kararı, bu nedenle finans dünyasında yankılandı.

Binance, daha önce de şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.

Şimdi ise şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının CommEX firmasına satılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Çıkış süreci 1 yıl sürecek

Böylelikle şirketin Rusya pazarından tümüyle çıkacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Rus kullanıcılar için “sorunsuz bir süreç” sağlanması için çıkış sürecinin bir yıl süreceği kaydedildi.

"Rusya'da faaliyet göstermek uyumluluk stratejisiyle aykırı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance Baş Uyum Görevlisi (CCO) Noah Perlman, şu ifadeyi kullandı:

Geleceğe baktığımızda, Rusya'da faaliyet göstermenin Binance'nin uyumluluk stratejisiyle uyumlu olmadığını görüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)