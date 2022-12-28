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    Kripto borsası Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini durduracak

    Şirket, uzun vadeli hedeflere odaklandığını açıkladı. Müşterilerin, paralarını çekmek için 31 Ocak'a kadar süreleri bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 17:28
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    Kripto borsası Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini durduracak

    Kripto para borsası Kraken, Japonya pazarından çıkmaya hazırlanıyor.

    Kraken, kararına gerekçe olarak "küresel olarak zayıf kripto pazarını" gösterdi.

    Ocak sonunda ayrılma kararı

    Konuya ilişkin açıklamada, Japon yan kuruluşu Payward Asia aracılığıyla kripto ticareti hizmetlerinin durdurulacağı ve 31 Ocak 2023'te Japonya Finansal Hizmetler Ajansı kaydının silineceği belirtildi.

    Kraken, Japon pazarından ikinci kez ayrılmış olacak. İlki, 2014'te ilk kez faaliyete geçtikten dört yıl sonra kapandığı 2018'de gerçekleşti ve tescil aldıktan sonra 2020'de yeniden başlatıldı.

    Para çekme işlemleri için verilen süre

    Borsa, kararla ilgili olarak, "Stratejimizle uyumlu olan ve Kraken'i uzun vadeli başarı için en iyi şekilde konumlandıracak alanlardaki kaynaklara ve yatırımlara öncelik verme çabalarının bir parçası." dedi.

    Japon müşterilerin, Kraken platformundaki itibari para ve kripto varlıklarını çekmek için 31 Ocak'a kadar süreleri var.

    Kripto borsası Kraken, Japonya daki faaliyetlerini durduracak #1


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