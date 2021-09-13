Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada raporu hazırlanacak

Dijital para platformu Thodex, işlemini sonlandırarak yatırımcılarına büyük şok yaratmış ve bir daha da aktif hale gelmemişti. Hakkında açılan davalar ve icra işlemleri ise ardı ardına geldi.

Türkiye'de yaşanan ve yatırımcılarını zarara sokan dijital para platformu Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında gelinen aşamada kripto para borsasının soruşturmada rapor hazırlanacağı duyuruldu.

THODEX HAKKINDA 22 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

MASAK, THODEX ŞİRKETLERİNE YÖNELİK İNCELEME İSTEDİ

Bu kapsamda savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.

THODEX VERGİ SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yazı göndererek, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.

Ayrıca savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne 14 Temmuz'da bir yazı gönderdi.

ŞÜPHELİLERİN BINANCE'TAKİ KRİPTO PARALARINA EL KONMASI TALEP EDİLDİ

Yazıda, kripto para borsası Binance'taki adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılması talep edilirken, soruşturmadaki şüphelilerin de Binance'ta tespit edilecek kripto paralarına el konulmasını istedi.

Savcılığın gelen yazı cevaplarının ve raporların ardından mağdurların zararının belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi.

82 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZATI KARARI ALINDI

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı. Ayrıca, şüphelilerden 38'i adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

FARUK FATİH ÖZER'İN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.