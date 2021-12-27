Kripto para işlemleri artıkça şikayetler de artıyor

Kripto paralarda en çok "sisteme girişte hata vermesi" ve "hesabın sıfırlanması" konusunda şikayetler geldiği belirtildi.

Kripto para ile ilgili şikayetleri derleyen bir platform, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları bir araya getirdi. Bu derlemeye göre platforma ulaşan sorunların başında "sisteme girişte hata vermesi" ve "hesabın sıfırlanması" gelirken kripto para şikayetleri yüzde 998 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE'DEKİ GÜNLÜK İŞLEM SAYISI 1 MİLYON

Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verilerine göre, Türkiye'de günlük kripto para işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Artan ilgi yatırımcıların şikayetlerini de beraberinde getirdi.

THODEX VURGUNUN YAŞANDIĞI NİSAN AYINDA 16 BİN 940 ŞİKAYET GELDİ

Thodex vurgununun yaşandığı nisan ayında toplam 16 bin 940 şikayet geldi. İstanbul merkezli kripto para borsası Thodex’in sahibi Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarla birlikte Arvanutluk’a kaçtığı tespit edilmişti. Bu vurgunu aynı zamanda Blokzincir veri firması Chainalysis, 2022 Kripto Suç Raporu’na göre bu yıl içinde en büyük kripto para vurgunu olarak değerlendiriyor.

KRİPTO PARAYLA İLGİLİ EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar, “Sisteme girişte hata vermesi, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması, telefon numarası güncellemenin yapılmaması, fazla komisyon ücreti alınması, ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması, transfer işleminin uzun sürmesi, yavaş oluşu, yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları, düşünce de alım yaptırmamaları, müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi, müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi.” olarak açıklandı.