Kripto para piyasalarındaki düşüşler derinleşti Bitcoin'de dalgalar durulmuyor. Dünya ülkeleri kripto paraları finans sistemlerine dahil etmekle birlikte kuralları olmadığı için de seviyeli yaklaşıyor.

ensonhaber.com

Kripto paralar içinde en çok işlem gören para birimi olan Bitcoin, bir günde yüzde 3,3 düşüşle 1.000 dolardan fazla değer kaybetti.

Bugün 25 bin 655 dolardan işlem gören Bitcoin, dün en fazla 26 bin 773 dolardan işlem görüyordu.

Ekonomistler ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük iki borsasına açtığı davalar sonrası kripto para piyasalarındaki düşüşlerin derinleştiğini açıkladı.

Ayrıca işlem hacminin düşmesinden de endişe ediliyor.

Diğer kripto paralar

Ethereum: Yüzde 5,66 düşüşle 1.742,82 dolarda

Tether: 1,0005 dolarda

BNB: Yüzde 9,9 düşüşle 235,80 dolarda

USD Coin: Yüzde 0,05 düşüşle 0,9995 dolarda

XRP: Yüzde 8,07 düşüşle 0,48968 dolarda