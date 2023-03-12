Kripto para piyasası eşik değerlerini korumaya odaklandı ABD Merkez Bankası'nın politika faizinden, bankalara gönderilen kendi piyasasını kontrol eden uyarı mektuplarına kadar tüm hareketlerden etkilenen kripto para piyasasında bugün Bitcoin, yüzde 1,77 artışla 20 bin 392,4 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasında dalgalanmalar sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşının verdiği belirsizliklerde olumsuz etkilenen kripto paralar eşik değirmerini konumaya odaklandı. Bitcoin, 20 bin 392,4 dolarda Kripto para piyasasının en çok işlem gören para birimi Bitcoin, 20 bin 392,4 dolardan işlem görüyor. Ethereum 1.463,09 dolar En çok işlem gören ve gelecek vadeden altcoinlerden Ethereum; yüzde 2,36 artışla 1.463,09 dolardan işlem görüyor. Yüzde 0,27 artışla Tether 1,0079 dolardan satılıyor. BNB, yüzde 0,84 artışla 275,50 dolar, USD Coin yüzde 4,95 artışla 0,9562 dolardan, XRP ise yüzde 0,86 azalışla 0,35704 dolardan satılıyor.