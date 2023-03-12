Kripto para piyasası eşik değerlerini korumaya odaklandı

Kripto para piyasasında dalgalanmalar sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşının verdiği belirsizliklerde olumsuz etkilenen kripto paralar eşik değirmerini konumaya odaklandı.
Bitcoin, 20 bin 392,4 dolarda
Kripto para piyasasının en çok işlem gören para birimi Bitcoin, 20 bin 392,4 dolardan işlem görüyor.
Ethereum 1.463,09 dolar
En çok işlem gören ve gelecek vadeden altcoinlerden Ethereum; yüzde 2,36 artışla 1.463,09 dolardan işlem görüyor.
Yüzde 0,27 artışla Tether 1,0079 dolardan satılıyor. BNB, yüzde 0,84 artışla 275,50 dolar, USD Coin yüzde 4,95 artışla 0,9562 dolardan, XRP ise yüzde 0,86 azalışla 0,35704 dolardan satılıyor.