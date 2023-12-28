Kripto para piyasası için 2023 'toparlanma yılı' oldu Kripto para piyasası 2022'de sarsılmıştı. Fed'in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin onaylanacağı spekülasyonlarıyla kripto piyasasında yükselmeler yaşandı.

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Kripto para borsası FTX'in iflasıyla 2022'de sarsılan kripto para piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin (borsa yatırım fonu) onaylanacağı spekülasyonlarıyla bu yıl canlandı.

2022 yılı Bitcoin dahil tüm kripto para birimleri için çok zor geçerken, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 2022'de piyasa değerinin yaklaşık yüzde 65'ini kaybetti.

Kripto yatırımcıları, Terra Luna'nın çöküşü, FTX düşüşü, makroekonomik koşullar ve Binance'ye yönelik suç duyurusu gibi bir dizi öngörülemeyen olayla karşı karşıya kalmıştı.

Bu yılın başlangıcında kripto dünyası iyileşme belirtileri gösterdiği için kripto para birimleri için güçlüydü. Kripto dünyası ekim, kasım ve aralık ayları itibarıyla muazzam bir toparlanma gösterdi.

Bitcoin için 2023 nispeten iyi bir yıl

Ekonomik görünüme yönelik belirsizliklerin devam etmesine ve düzenleyici kuruluşların kripto para piyasasına yönelik devam eden baskılarına rağmen en büyük kripto para birimi Bitcoin için 2023 nispeten iyi bir yıl oldu.

40 bin doların üzerinde

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bu yıla 16 bin 600 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin'in fiyatı sene başından bu yana yaklaşık yüzde 160 değer kazandı ve yeniden 40 bin doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı yüzde 50'nin üzerine çıktı

Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, genel olarak kripto para piyasasının değeri 2022'nin sonundaki 871 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 1,7 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin, 2023'te değer kazanmasına rağmen Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta (yüzde 38 aşağıda) duruyor.

Spot Bitcoin ETF'sine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında

Kripto endüstrisi bu yıl piyasayı daha fazla yatırımcıya açacak spot Bitcoin ETF olasılığına da odaklanırken, henüz hiçbiri onaylanmamasına rağmen birçok firma spot Bitcoin ETF'si için başvuruda bulundu.

Kripto para piyasalarında 2023 böyle geçti:

Bu yıl kripto para piyasalarında öne çıkan gelişmeler şöyle:

3 Ocak:

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları, kripto varlıklarla ilgili riskler konusunda dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu. Fed, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlıkların risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

18 Ocak:

ABD yönetimi, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato'yu kara para aklamakla suçladı.

20 Ocak:

Kripto varlık kredi platformu Genesis Capital iflasa karşı korunma başvurusunda bulundu.

24 Ocak:

Avrupa Parlamentosu (AP) komitesi, bankaların risklere karşı ellerindeki kripto varlıkları tamamen karşılamaya yetecek kadar sermaye tutmaları şartını getirecek düzenlemeyi onayladı.

23 Şubat:

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları, kripto varlıklarla ilgili likidite risklerine karşı dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu.

27 Mart:

Kripto para borsası Binance ile şirketin kurucusu ve üst yöneticisi Changpeng Zhao, düzenleme ihlalleri gerekçesiyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından dava edildi.

11 Nisan:

Fed'in bankacılık krizi nedeniyle faiz artırım döngüsünü sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların riskli varlıklarda iştahını artıracağı öngörüsüyle kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 30 bin doların üzerine çıktı.

20 Nisan:

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Bitcoin gibi kripto para hareketlerinin yakından takip edilmesini içeren yeni kuralları onayladı.

10 Mayıs:

AP, AB'nin ortak borçlarının geri ödenebilmesi ve çeşitli programların finansmanı için şirketler, mali işlemler ile kripto varlıklardan vergi alınmasını talep etti.

12 Mayıs:

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

16 Mayıs:

AB, üye ülkelerde Bitcoin gibi çeşitli kripto para hareketlerinin yakından takip edilmesini içeren yeni kuralları kabul etti.

5 Haziran:

SEC, kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtı. SEC'ten yapılan açıklamada, söz konusu suçlamaların arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışının yer aldığı kaydedildi.

6 Haziran:

SEC, kripto para borsası Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtı.

7 Haziran:

SEC, dava açtığı kripto para borsası Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulundu.

8 Haziran:

İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), Ekim 2023’ten itibaren kripto ürünlerinde alım satım kurallarının sıkılaştıracağını bildirdi.

9 Haziran:

Kripto para borsası Binance'in ABD iştiraki, SEC'in varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını duyurdu.

16 Haziran:

Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock, Bitcoin spot ETF'si için başvuruda bulundu.

13 Temmuz:

İflas eden kripto para kredi kuruluşu Celsius Network'ün kurucusu ve eski CEO'su Alex Mashinsky, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD'de yargıç, Ripple Labs'in kripto para birimi XRP'yi satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine karar verdi. Böylece ABD'de ilk kez bir yargıç, belirli dijital varlık satışlarının menkul kıymetler yasalarının dışında kaldığını kabul ederek bir kripto para şirketi lehine karar aldı.

29 Ağustos:

ABD'de federal mahkeme, SEC'in kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu reddetme kararını bozdu.

ABD'de federal temyiz mahkemesi, SEC'in Grayscale'in spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesinin hatalı olduğuna hükmetti.

7 Eylül:

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile küresel mali düzenleyiciler, kripto varlıkların makroekonomik ve finansal istikrara zarar vermesini engelleyecek önlemlere ilişkin yol haritası belirledi.

27 Eylül:

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in, varlıklarını satarak Rusya pazarından çıkma kararı aldığı bildirildi.

19 Ekim:

ABD'de kripto para şirketleri Gemini, Genesis ve Digital Currency Group'a (DCG) 230 binden fazla yatırımcıyı 1 milyar dolardan fazla dolandırdıkları iddiasıyla dava açıldı.

SEC, Ripple Labs'in menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada şirketin 2 yöneticisine yönelik suçlamalarını geri çekti.

2 Kasım:

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında jüri tarafından "suçlu" bulundu.

20 Kasım:

SEC, kayıt dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kripto para borsası Kraken'i dava etti.

21 Kasım:

ABD hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi. Binance CEO'su Changpeng Zhao, anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

4 Aralık:

Bitcoin'in fiyatı, Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentiler ve ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören bir fonu yakında onaylayacağı beklentisiyle 41 bin doların üzerine çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)