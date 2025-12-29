Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin 90 bin doları aştı ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yorumları, kripto para piyasasında dengeleri değiştirdi ve Bitcoin'in 90 bin doları aşmasına yol açtı. Riskli varlıklara olan talep artarken, jeopolitik gelişmeler yatırımcıları etkisi altına aldı.

Jeopolitik gelişmeler ile kripto paralara olan güven artarken, piyasa değeri 3,04 trilyon dolara ulaştı.

Ethereum ise 3 bin dolar seviyesinde istikrar sağladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış mesajları, kripto para piyasasında risk iştahını artırdı. Jeopolitik gelişmelerden gelen olumlu sinyaller, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin'de ekonomiye olan güven dolayısı ile artışa geçti. YILIN SON HAFTASINA GÜÇLÜ GİRİŞ Kripto para piyasası, 2025'in son haftasına güçlü bir yükselişle giriş yaptı. Bitcoin, ekonomiye duyulan güvenle birlikte yükselirken; Ethereum da 3 bin doların üzerinde kaldı. Toplam kripto para piyasa değeri 3,04 trilyon dolara ulaştı. KRİPTO PARADA ALIM ARTTI ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Florida'daki görüşmesinin ardından gelen olumlu açıklamalar, kripto para piyasasında alımları hızlandırdı.

BITCOIN 90 BİN DOLAR BARAJINI GEÇTİ Hafta sonunu 87 bin dolar civarında geçiren Bitcoin, sabah 90 bin dolar barajını aştı. Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ethereum da yukarı yönlü hareketini sürdürerek 3 bin dolar seviyesinin üzerinde kaldı. XRP 1,90 dolardan, Solana ise 127,76 dolardan işlem gördü.

