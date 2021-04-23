Kripto para sitesi VEBITCOIN kapandı

VEBITCOIN Platformu açıklama yaparak "Faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" dedi.

Türkiye’nin en çok işlem yapan 3. kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 2 milyar lira değerinde kripto para ile yurt dışına çıkarak kayıplara karışmıştı.

VEBITCOIN DE KAPANDI

THODEX'in kapanmasının ardından başka bir kripto para sitesi olan VEBITCOIN de kapanıyor.

"FAALİYETLERİMİZİ DURDURMA KARARI ALDIK"

Son dönemde kullanıcılardan para çekme ile ilgili çok sayıda şikayet gelen kripto para borsası Vebitcoin, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" dedi.

"FİNANSAL ALANDA ŞİRKET BİZİ ÇOK ZORLU BİR SÜRECE SÜRÜKLEDİ"

Borsanın internet sitesi olan vebitcoin.com’a girildiğinde kullanıcıları şu açıklama karşılıyor:

“Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”