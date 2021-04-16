Kripto para yasaklandı mı? Merkez Bankası kripto para kararı ne anlama geliyor?

Kripto para yasaklandı mı? Merkez Bankası kripto para kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki kripto para yasaklandı mı, bu karar ne anlama geliyor?

Son zamanlarda alım satım ve kullanım işlemlerinde artış yaşanan kripto paralar ile alışverişin önüne geçmek için Merkez Bankası tarafından bir yönetmelik yayımlandı.

Merkez Bankası'nın yönetmeliğinde, kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından (TCMB) yayımlanan yönetmeliğe göre, kripto para ile tost, otomobil satışı gibi işlemler 30 Nisan'dan itibaren gerçekleştirilemeyecek.

Peki, Kripto para yasaklandı mı? Merkez Bankası kripto para kararı ne anlama geliyor? İşte detaylar...

KRİPTO PARA YASAKLANDI MI, NE ANLAMA GELİYOR?

Kripto para borsaları, kendi çıkardıkları coinler ile lüks otomobil alınabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yanı sıra tost satışı yapan kişiler de ödemelerin kripto para ile yapılabileceğini açıklamıştı. Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönetmelikle bu tarz eylemlere yasak getirilmiş oldu.

Bu yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

ÖDEMELERDE KULLANILAMAYACAK

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı bildirildi.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı kaydedildi.

FON AKTARIMLARINA ARACILIK EDEMEYECEK

Yönetmelikte ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği aktarıldı.

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMASI

Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.

Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.