Kripto parada kayıplar devam ediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesiyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Değerleme endişeleri haftalık kayıpları derinleştirdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin öngörülerin gücünü kaybetse de hala masada olduğunu ve bu durumun "güvenli limanları" desteklediğini söylüyor.

BITCOIN

Bu şartlarda kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin şu anda yüzde 2,20 düşüşle, 1.241,3 dolarlık kayıpla 101 bin 961,6 dolara geriledi.

Bitcoin bugün en düşük 100 bin 778,6 dolar seviyesini gördü.

Bitcoin’in piyasa değeri 2,039 trilyon dolar civarındayken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 3,503 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin'in rekoru, ekim ayının sonunda 126 bin 165 dolara kadar çıkmıştı.

ETHEREUM

Kripto para camiasında altcoinler arasında en fazla işlem gören para birimi olan Ethereum, yüzde 1,12 kayıpla, 3 bin 349,26 dolarda bulunuyor.

Ripple (XRP) yüzde 4,3 düşüşle 2,23 dolar, Solana (SOL) yüzde 1 düşüşle 157,8 dolar ve TRON (TRX) yüzde 0,2 düşüşle 0,286 dolar seviyelerinde bulunuyor.