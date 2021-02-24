Kripto paralar için yatırımcılara temkinli olun uyarısı

Analistler, kripto para birimlerindeki dalgalanmaya dikkat çekti. Yatırımcıların potansiyel kayıplar yaşayabileceğinden endişe ediliyor.

Kripto para birimleri, özellikle Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın almasıyla daha çok konuşulmaya başlandı.

Ancak fiyatlardaki sert dalgalanmalar, söz konusu para birimlerinin riskli yapısını ortaya koyuyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en eski dijital para birimi olan Bitcoin'in piyasa değeri geçen günlerde 1 trilyon doları aştı.

BITCOIN'İN DALGALI SEYRİ

Geçen yıl yüzde 304 yükselen Bitcoin'in fiyatı, bu yıl da yukarı yönlü hareketine devam ederek yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 78 arttı.

Bitcoin, 21 Şubat'ta 58 bin 319 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından, 23 Şubat'ta yaklaşık yüzde 23 gerileyerek 44 bin 889 dolara kadar düştü. Bu seviyeden tekrar yükselen Bitcoin'in fiyatı, bugün 51 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ALT COIN'LER YAYGINLAŞTI

Analistler, spekülatif varlıklar arasında bulunan Bitcoin'in fiyatında yaşanan bu dalgalanmaların devam edebileceğini belirterek, yatırımcıların dijital paralarda yaptıkları işlemlerde temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Bitcoin'in ardından "alt coin" olarak adlandırılan Litecoin, Ethereum ve Ripple gibi birçok dijital para biriminin de yaygınlaştığına işaret eden analistler, söz konusu varlıkların en önemli özelliğinin herhangi bir otoriteye bağlı bulunmaması ve iki kişi arasında aracısız transfer yapılmasına olanak sağlaması olduğunu söyledi.

KÜRESEL BAZDA REGÜLASYON İHTİYACI ARTTI

Analistler, iki kişi arasındaki transferlerin denetlenememesi sebebiyle dijital paraların kara para aklama operasyonlarında kullanılabileceğine dair endişelerin de bulunduğuna dikkati çekerek, küresel bazda bir regülasyon ihtiyacının gittikçe arttığını ifade etti.

Dijital para fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, küresel çapta birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra ekonomi yetkililerinin de dikkatini çekti. Yatırımcıların mağdur olmaması için çağrıda bulunan yetkililere, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde de katıldı.

"POTANSİYEL KAYIPLAR KONUSUNDA ENDİŞELİYİM"

Yellen, Bitcoin'i "oldukça spekülatif bir varlık" olarak tanımlarken, "Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." ifadeleri ile endişelerini dile getirdi.

Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın kullanıldığını düşünmediğini belirten Yellen, "Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı." dedi.

DESTEKLEYİCİ ADIMLAR, KRİPTO PARA BİRİMLERİNE YÖNELİMİ ARTIRDI

ECB Başkanı Christine Lagarde da Bitcoin'i "spekülatif bir yatırım aracı" olarak nitelendirerek, Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Analistler, yetkililerin yatırımcılara çağrılarına karşın bazı büyük şirketlerin dijital para birimlerini destekleyici adımları ve açıklamalarının kripto para birimlerine yönelimi artırdığını belirterek, bu durumun fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu kaydetti.

MASTERCARD VE ELON MUSK'IN HAMLESİ

Son olarak ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alması ve Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından kripto para birimlerindeki yükseliş dikkati çekti.

Öte yandan Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarının gelecek fonu için alt coinlerden Dogecoin aldığını duyurdu. Musk'un geçen haftalarda Twitter'da profil açıklamasına Bitcoin etiketi koyması sonucu da Bitcoin'de yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseliş yaşanmıştı.