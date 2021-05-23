Kripto paralarda düşüş ne kadar devam edecek

Kripto paralarda düşüş ne kadar devam edecek

Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim Sesli, kripto para piyasasında yaşanan gelişmeleri Ensonhaber için değerlendirdi.

Son dönemde yatırımcıların gözdesi olan kripto paralar, 13 Mart 2020 tarihinden bu yana en büyük düşüşü yaşıyor.

Kripto paraların hacimi 1,5 trilyon dolara geriledi. Bitcoin uzun zaman sonra 30 bin dolar seviyesini indi. Coinlerdeki günlük düşüş oranı ise yüzde 50 seviyesinde.

Bu düşüşte Elon Musk'ın açıklamaları ve Çin'in aldığı yasak kararlarının etkili olduğu biliniyor.

Kripto para piyasasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler için, gelişmeleri Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim Sesli ile konuştuk.

İlk sorumuz, kripto paralara yatırım yapanların kafasındaki soru işareti oldu elbette.

PİYASADAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NEDİR

Elon Musk'ın bugüne kadar bitcoin fiyatına ciddi düzeyde olumlu ve olumsuz yönde etki yaptığını ifade eden Agah Selim Sesli, "Tesla araçlarının bitcoin ile satın alınabileceğinin duyurusunu gerçekleştiren Musk, kısa bir süre sonra bitcoinin çok fazla enerji tüketimine sebep olması gerekçesiyle Tesla araçlarının bitcoin ile satışının gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu ve bitcoin fiyatının düşmesine sebep oldu.

"ÇİN'İN ALDIĞI KARARLAR"

Asya tarafına baktığımızda ise Çin’in her sene gerçekleştirdiği majör yasakları duymuş olduk. İlk olarak Çin, finansman şirketlerinin kripto varlıklara yatırım gerçekleştirmesini yasakladı ve fiyata negatif bir yansıma gerçekleşti, sonrasında gelen haber ile de madenciliğe sıkı düzenlemeler geleceğini duyurdu. Madenciliğin kısıtlanması sürecinde fiyat olumsuz olarak etkilense de bitcoin madenciliğinin ana kriteri olan toplam işlemci gücünde herhangi bir düşüş görmedik. Tüm dünyadaki bitcoin madenciliğinin %60’a yakın kısmı Çin’de gerçekleşirken ve geçmişte de benzer yasakları duyduğumuzu ve ardından Çin’in ve Çin'de gerçekleşen kripto varlık ekosisteminin güçlenerek devam ettiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

DÜŞÜŞ NE KADAR DEVAM EDECEK

Yatırımcıların akıllarındaki bir başka soru ise buydu. Düşüş ne kadar devam edecek? Öyle ya, bu dalgalanmayla birçok kişi zarara girdi.

Daha önce bu piyasada yüzde 90'a varan düşüşlerin görüldüğünü hatırlatan Agah Selim Sesli, düşüş trendinin tamamlanmasıyla birlikte fiyatlamaların kendisini göstereceğini belirtiyor.

Sesli, düşüş trendiyle ilgili şunları söyledi: "Dijital varlıklar, geleneksel yatırım araçlarına göre yüksek volatiliteye (fiyat dalgalanmasına) sahip. Bu sebeple son iki hafta gerçekleşen ve yaklaşık olarak %70’lere varan düşüşlerin dijital varlık yatırımlarında geçmişte de karşılaştığımız bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Dijtal varlıklarda 2017 yılında da %90’a varan düşüşler görmüştük. Bu sebeple düşüşün ne kadar devam edeceği konusunda net bir süre belirtmek pek mümkün değil, ancak teknolojisi ve yatırımcıları güçlü projeler düşüş dalgalarının tamamlanması ardından fiyatlamalar ile kendisini gösterecektir.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI ALTINA MI YÖNELİYOR

"Kripto para yatırımcıları profil olarak yüksek risk ve yüksek ödül içeren yatırım araçlarına yönelmeyi tercih edebilir. Altın yüzyıllardır güvenli bir liman olarak görülmesi sebebiyle ve volatilitesi düşük olması sebebi ile kripto para yatırımcıları için uygun bir yatırım aracı olarak görülmemektedir. Bu sebeple kripto para piyasası dışında işlem gerçekleştiren yatırımcıların hisse senedi ya da uluslararası para piyasalarına yönelmesi mümkün olabilir. Bu bilgilere ek olarak ise bitcoinin dijital altın olarak görüldüğü ve Wall Street’te yer alan birçok kurum tarafından da en iyi hedge aracı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz."

KRİPTO PARA PİYASASINA GİRMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI

Piyasalara her zaman giriş gerçekleştirilebilir, zira piyasalarda durmadan bir değiş-tokuş bulunur. Bu takas işlemlerinde doğru hamleyi gerçekleştirebilen yatırımcılar için vakit her zaman uygundur. Ancak finansal piyasalara ilk defa adım atacak bireysel yatırımcılar için volatiletinin yüksek olduğu bugünlerde piyasayı izlemek daha doğru bir adım olabilir. Panik satışları, dijital varlıkların temelinde yer alan anlamların ve teknolojilerin bilinmemesi ve kulaktan dolma bilgiler ile piyasaya giriş yapacak yatırımcılar tedbirli hareket etmelidir.

AYI PİYASASI BAŞLADI MI

Piyasadaki düşüşe ilişkin olarak henüz bir ayı piyasasından söz edebilmemiz için oldukça erken. Bitcoin ve altcoinlerin geçmiş fiyat hareketlerini değerlendirdiğimizde, özellikle 2017 yılındaki zirvesine ulaşana kadar birçok önemli düzeltmeden geçtiğini görmekteyiz.

2017 yılındaki süreçte bitcoin tarafında kayıpların %40 seviyelerine ulaştığını ve bu düzeltme hareketinden sonra 20 bin dolar seviyelerine çıktığını gördük.

Bu sebeple gerçekleşecek tüm düşüşlerin birer düzeltme değil de ayı piyasasına giriş olduğunu söyleyebilmemiz için henüz oldukça erken.

Günümüz kripto para ekosisteminin 2017 yılından en büyük farkı ise çok daha hacimli olması ve kurumsal yatırımcıların sektörde büyük paylara sahip olmasıdır. Bu kurumsal yatırımcılar, 23 Mayıs tarihi itibariyle dolaşımdaki bitcoin arzının yaklaşık %8’ine sahiptir.

Bu kurumsal yatırımcılar arasında yaklaşık 92 bin adet bitcoin sahibi olan MicroStrategy şirketi de bulunmaktadır. Son günlerde yaşanan düşüş hareketlerinde MicroStrategy, 10.000.000 dolarlık bitcoin alımı daha gerçekleştirerek, bu seviyelerin uzun vadeli bitcoin yatırımcıları için değerlendirilebilecek noktalar olduğu dile getirmiştir."



AYI PİYASASI NEDİR

Ayı piyasası, yatırımcıların piyasanın geleceğiyle ilgili fikirlerin olumsuz olduğu, fiyatların düşme trendine girdiği genel piyasa durumunu anlatan bir terimdir.

Ayı piyasası yıllardır kullanılan bir terim olarak biliniyor.

Bitcoin ortaya çıkmadan önce, yatırımcıların hisse senetlerini alıp satabildiği borsalar mevcuttu. Benzer durumlar borsalarda da yaşanıyordu.

Ayı piyasasının olduğundan bahsetmek için ciddi bir düşüş trendinin oluşması gerekir.

Ayı piyasasının oluştuğunu söylemeke için yüzde 20'lik değer kaybı genel olarak baz alınır.

Kripto paralarda da bu oranın üzerinde bir değer kaybının yaşandığını söylemek mümkün.