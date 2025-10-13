Kripto paralarda toparlanma başladı

Bitcoin (BTC), geçen hafta içinde 125 bin 617,4 doları görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi açıklayınca, kripto para piyasası geçen haftanın sonunda rekor üzerine rekor kırarken birdenbire hızlı bir düşüş yaşadı.

Kripto para birimi 10 Ekim'de, 103 bin 893 dolara geriledi ve 11 Ekim'de 109.612,8 dolara çıktı.

BITCOIN 115 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bitcoin bugün ise yükseliş seyrine devam ederken, 115 bin dolardan işlem görüyor.

DİĞER ALTCOIN'LER

Yeni haftaya girerken, ikinci en büyük kripto para Ethereum (ETH) ise 4 bin 151 dolardan fiyatlanıyor. XRP 2,56 dolar ve Solana 195,47 dolardan işlem görürken, piyasa bir önceki haftanın kayıplarını telafi etme çabasında.