Kripto piyasa hacmi yine 2 trilyon doların altında

Kripto piyasa hacmi yine 2 trilyon doların altında

Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen yoğun satışlarla, Bitcoin 43 bin dolara, tüm piyasaların toplam hacmi de 2 trilyon doların altına geriledi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 13 Mayıs tarihli Twitter mesajında, "Tesla, Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin’i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin’in harcadığı enerjinin yüzde 1’inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz." demişti.

“DİJİTAL VARLIKLARIN YÜKSELİŞİ ÇEVREYE ZARAR VERMEMELİ”

Dijital varlıkların yükselişinin çevreye zarar vererek gerçekleşmemesi gerektiğini belirten Musk'ın açıklamasından sonra, yeşil enerji çözümleri üreten birimler ise yükseldi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42.284,57 ve 49.720,04 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10,51 düşüşle 43.319,33 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26,79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 797 dolara kadar geriledi.

ETHEREUM YÜZDE 14,46 DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3.184,45 ve 3.878,90 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14,46 düşüşle 3.257,79 dolara indi. Birimin haftalık kaybı yüzde 19.30 ve piyasa hacmi de 368 milyar dolar düzeyindeydi.

BINANCE COIN YÜZDE 12,49 GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486 ve 606 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12,49 düşüşle 505,30 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 25.40 ve piyasa hacmi de 75 milyar dolar düzeyindeydi.

TOPLAM HACİM, 1 TRİLYON 978 MİLYAR DOLARA İNDİ

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2 trilyon 500 milyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1 trilyon 978 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1 trilyon 500 miyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Bitcoin üzerindeki satış baskısının etkisiyle gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 94'ünün değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.