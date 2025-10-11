Kripto piyasasında son durum: Bitcoin, Ethereum, altcoinler düştü

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, bir günde yüzde 10'a yakın değer kaybetti ve 9 bin 341,3 dolarlık kayıpla 112 bin 55,3 dolara kadar geriledi.

Altcoinler arasında en fazla işlem gören Ethereum ise yüzde 12,65 ve 547,31 dolar azalışla 3 bin 780,76 dolara indi.

Bitcoin hafta içinde 125 bin 617,4 doları görmüştü.

TRUMP'IN ÇİN'E YÜZDE 100 VERGİ AÇIKLAMASI

Ekonomistlere göre bu büyük düşüşün gerekçesi olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin tarafından teknoloji açısından kritik nadir minerallere getirilen ihracat sınırlamalarına misilleme olarak yüzde 100 ek gümrük vergisi ve kritik yazılımlara ihracat kontrolü kararı finansal piyasaları sarstı.

KRİPTO PARALARIN İLK REAKSİYONU DERİN OLDU

Dünyanın ilk ve piyasa değeri en yüksek kripto parası Bitcoin 00.20 sıralarında yüzde 8,5 civarı değer kaybederek 104 bin dolara düştü.

Bitcoin’den sonraki en büyük kripto para Ethereum ise yüzde 6’Ya yakın düşüşle 3 bin 504 dolar seviyesini gördü.

ALT COİNLERDE SON DURUM

Aynı süreçte 971 dolar seviyesine gerileyen BNB şu sıralar 1,135 dolar seviyesinde.

1,85 dolara düşen XRP, 2,41 dolardan işlem görüyor.

174,8 dolara inen Solana ise 186 dolar civarında işlem görüyor.

Dogecoin 0,1384 doları gördükten sonra 0,1948 dolar civarlarına yükseldi.

15,6 dolara inen Avax ise şu sıralar 21,92 seviyelerinden alınıp satılıyor.