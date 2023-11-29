Kritik kasım ayı enflasyonu beklentisi belli oldu: Aylık yüzde 3,68, yıllık yüzde 62,61 AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankata katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,68 artmasını bekliyor.

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Kasım ayı enflasyon verisi, 4 Aralık Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.

Açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması: Yüzde 3,68

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon yüzde 62,61'e çıkacak

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 66,80

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)