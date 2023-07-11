Kritik mineraller piyasası 5 yılda iki kattan fazla büyüdü Temiz enerjiye olan yönelim kritik mineraller piyasasını büyüme yönünde hareketlendirdi.

AA

Kritik mineraller; elektrikli araçlar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri başta olmak üzere temiz enerji teknolojilerinde kullanılıyor.

Enerji dönüşümünde kullanılan kritik mineraller piyasasının toplam büyüklüğü 2017-2022 döneminde 320 milyar dolara ulaştı.

Kritik minerallere yönelik talep son 5 yılda iki kattan fazla arttı.

2030'a kadar yatırım yapılacak

Hızla artan talebi karşılamak için 2030'a kadar daha fazla tedarik yatırımı gerekiyor.

Lityum, kobalt, nikel ve bakıra talep arttı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bu yıl ilk kez yayınladığı Kritik Mineraller Piyasa Değerlendirmesi raporuna göre, temiz enerji teknolojilerinde görülen rekor büyüme lityum, kobalt, nikel ve bakır gibi minerallere talebi artırıyor.

Söz konusu minerallere yönelik talep, 2017-2022 döneminde lityumda üç katına çıkarken, kobaltta yüzde 70 ve nikelde yüzde 40 arttı.

Yatırım yapılacak metaller ve yatırım oranları

Artan talebi karşılamak için kritik minerallerde arz yatırımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüyerek 40 milyar doları aştı. Lityumda arz yatırımları yüzde 50 ile en büyük artışı görürken, bunu bakır ve nikel takip etti.

Enerji dönüşümünde kullanılan kritik mineraller piyasasının toplam büyüklüğü 2017-2022 döneminde iki kattan fazla artarak 320 milyar dolara ulaştı. Söz konusu büyümede yaklaşık 200 milyar dolarla bakır piyasası ilk sırada yer aldı. Lityumda piyasa büyüklüğü 40 milyar doları, nikelde ise 60 milyar doları aştı.

Çin, kritik mineraller tedarikindekinde başı çekiyor.

IEA'nın net sıfır emisyon senaryosuna göre ise kritik minerallere yönelik talebin 2030 itibarıyla 3,5 kat büyüyeceği tahmin ediliyor.

Kritik mineraller küresel madencilik sektörünün merkezine yerleşecek

Talepteki bu hızlı büyümeyle kritik mineraller, küresel madencilik sektörünün merkezine yerleşecek.

IEA, planlanan projelerinin hayata geçmesi durumunda, kritik mineral tedarikinin talebi karşılamada yeterli olacağını tahmin ediyor. Buna rağmen, projelerin ertelenme riski ve teknoloji bazlı aksaklıklar nedeniyle arz ve talebin başa baş gidebileceği öngörülüyor.

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi yolunda

Bu nedenle, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine yönelik senaryolarda, 2030'a kadar kritik minerallerde daha fazla arz yatırımına ihtiyaç duyulabilir.

"Temiz enerji dönüşümü çok önemli bir aşamada"

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, temiz enerji dönüşümünün tüm dünyada çok önemli bir aşamada olduğunu belirterek şu bilgiye paylaştı: