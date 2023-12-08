Kritik veri açıklandı! ABD'de kasım ayında işsizlik geriledi ABD'de kasım döneminde işsizlik yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye geriledi. ABD'de işsizliğin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

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Küresel piyasalar, bu hafta ABD'nin kasım ayı işsizlik verilerine odaklanmıştı. Bu rakam ekonomi dünyasında önemli bir yer kaplıyor.

Piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izliyordu.

ABD'de kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri yayınlandı.

ABD'de tarım dışı istihdam verisi kasımda beklentiyi aştı. ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin arttı. ABD'de kasımda özel sektör istihdamı ise 150 bin artış yaşadı.

Ortalama saatlik kazançlar yükseldi

Kasım 2023’te ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4; yıllık olarak ise yüzde 4 artarken, bu verinin ardından spiyasalarda oynaklık beklentisi taşınıyor.