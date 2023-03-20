Krizdeki Credit Suisse, 3 milyar İsviçre frangına satın alınıyor İsviçre'nin en büyük bankası UBS, kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacak.





UBS, Credit Suisse'in satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, satın almanın UBS hissedarlarına önemli ölçüde sürdürülebilir değer katacağı ve bankanın küresel varlık yöneticisi konumunu güçlendireceği belirtildi.

İsviçre resmi kurumları destekliyor

Satın alma görüşmelerinin İsviçre Maliye Bakanlığı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından başlatıldığına işaret edilen açıklamada, satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği kaydedildi.

Toplam alım bedeli 3 milyar İsviçre frangı

Açıklamada, Credit Suisse hissedarlarının sahip oldukları her 22,48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacağı, bunun hisse başına 0,76 İsviçre frangı olduğu ve toplam alım bedelinin 3 milyar İsviçre frangı olacağı belirtildi.

SNB'nin konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için önemli miktarda likidite yardımı sağlanacağı aktarıldı.

Amaç, finansal istikrarı sağlamak

Credit Suisse'in UBS tarafından satın alınmasıyla, finansal istikrarın güvence altına alınacağı ve İsviçre ekonomisinin korunacağı ifade edilen açıklamada, her iki bankanın da SNB'nin imkanlarına sınırsız erişime sahip olduğu ve buradan likidite temin edebileceği belirtildi.

100 milyar İsviçre frangına kadar yardım kredisi alabilecekler

Açıklamada, Federal Konsey'in Acil Durum Yönetmeliği'ne bağlı olarak, Credit Suisse ve UBS'in toplam 100 milyar İsviçre frangına kadar likidite yardım kredisi alabileceğine işaret edilerek, önemli miktarda likidite sağlanmasının her iki bankanın da gerekli finansmana erişimini sağlayacağı, bunun finansal sistemin istikrarına katkıda bulunacağı belirtildi.

ABD'deki bankacılık krizi, Avrupa'ya da sıçradı

Bu hafta, ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Credit Suisse'in SNB'den 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.