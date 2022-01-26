Kuaför ve güzellik uzmanlığında mesleki yeterlilik zorunlu

Kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi olmayanların mesleği yapamaması söz konusu. Bu nedenle belgelendirme çalışmaları sürüyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Palandöken, kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde özellikle kadın iş gücünün yoğun olarak varlığını sürdürdüğüne dikkati çekerek, “Bu sektörde belgesiz çalışmanın yaygın olduğu meslek erbapları tarafından sık sık dile getiriliyor. Kadın iş gücünün kayıtlı bir şekilde iş gücü piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın iş gücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e sektöre sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Artık kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi." yorumunda bulundu.

"ESYEM, KUAFÖR VE GÜZELLİK UZMANLIĞI DALLARINDA BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR"

Mesleki yeterlilik belgesinin sektöre büyük katkı sağladığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulanmaya başlayan ve zorunlu hale gelen kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi konusuna en başından beri hassasiyetle yaklaştık. Konfederasyonumuzun ESYEM isimli mesleki yeterlilik alanında faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşu, kuaför ve güzellik uzmanlığı dallarında belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. Pandemi sürecinin varlığı da göz önünde bulundurularak sınavlarda uygulanan hijyen, iş sağlığı ve güvenliği unsurlarının sektörün daha fazla bilinçlenmesine büyük katkı sağlayacağından eminiz. Teşkilatımıza bu zorunluluğu genelge ile de duyurduk."

USTALIK YA DA MEZUNİYET BELGESİ OLANLAR MUAF TUTULUYOR

Palandöken'in verdiği bilgiler arasında, ilgili dalda ustalık belgesine, meslek lisesi diplomasına ya da üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okulların diplomasına sahip olanların bu mesleki yeterlilik belgesinden muaf olacağı da var.