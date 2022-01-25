Küçük esnaf, perakende kanununu bekliyor

Torba yasa teklifinde yer alan perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun geçtiğinde küçük esnaf büyük ölçüde rahatlayacak.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı onay aşamasında. Zincir marketlerle rekabette zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmeleri koruyan bu kanunun geçmesini özellikle bakkal ve bayiler tarafından bekleniyor.

KANUN KÜÇÜK ESNAFI ZİNCİR MARKETLERE KARŞI KORUYACAK

Meclise sunulan torba teklifle birlikte mahalle bakkallarının da içinde bulunduğu küçük ve orta ölçekli esnafın, zincir marketlere karşı ayakta kalabilmesi için adım atılmış oldu.

BÜYÜK MARKETLER BELİRLİ İŞLERİ YAPAMAYACAK

Teklif onaylanırsa, 1.500 metrekareden küçük alana sahip zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, ekmek, mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışı yapılması yasaklanacak. Böylelikle birçok kişi, alışverişini küçük ve orta ölçekli olan farklı sektörlerdeki işletmelerden alışverişini yapmak durumunda kalacak.

“KÜÇÜK ESNAFIMIZA CAN SUYU OLACAK”

Torba teklifin birçok esnafı heyecanlandırdığını belirten Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, en çok bakkal ve bayilerin işlerine etki edeceğini belirtti.

"ZİNCİR MARKETTE EKMEK VE TÜTÜN MAMÜLLERİ SATILAMAYACAK"

Ördek, "İlk etapta tütün mamulleri ve ekmek kaldırılacak. Sonrasında kırtasiye ve züccaciye ürünleri kaldırılacak.

GİDERLERİMİZ ARTTI

İşletmelerimizdeki giderlerimiz oldukça arttı. Eleman, sigorta, Bağ-Kur maliyetlerimiz arttı. Bizim de bunları karşılayabilmemiz için cirolarımızın artması gerekiyor. Tabii bu bağlamda tütün mamulleri ve ekmekten sonra önceliğimiz alkol ürünleri olacak. Sonrasında deterjan ve züccaciye olacak. Bunların satışı zincir marketlerden kaldırıldıktan sonra esnafa ciddi anlamda rahatlama gelecek. Devlet yetkililerimiz Perakende Yasası kapsamında bu ürünlerin satışını zincir marketlerden kaldırırsa, küçük esnafımıza can suyu vermiş olacak.” ifadelerini kullandı.

“GİDERLER ARTTI, SİRKÜLASYONUN DA ARTMASI GEREKİYOR”

Eskişehir’de büfe işleten Deniz Doğru, artan giderlerin ancak oluşacak bir sirkülasyonla karşılanacağını belirterek, “Bizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Şu anda alışverişler genelde büyük marketlerden yapılıyor. Oralarda sigara ve ekmek satışı da olduğu için müşteri genelde alışverişini tamamlarken bunları da alıyor. Oradan da direk evine gidiyorlar. Büyük marketlerde olmaması bize artı katar. Diğer ürünlere de yansır. Giderler arttı, sirkülasyonun da artması gerekiyor.” dedi.

“MARKETLER BİZİMLE BÜYÜK REKABET İÇİNDE”

Bayi işletmecisi Mehmet Pek, teklifin kabul edilmesiyle birlikte esnafın zincir marketle rekabet edebilecek duruma geleceğini belirtti devlet yetkililerine seslendi:

“Biz pandemideki kapanma zamanında 10 ile 17 arası dükkanımızı açtığımızda bize alkol sattırmadılar. Diğer esnaflar kapatırken, süper marketler açık durdu. Büyük marketlerde her şey var zaten. Marketler bizimle büyük rekabet içindeler. Bizi bayağı bir rahatlatır. İnşallah bazı ürünleri marketlerden kaldırırlar.”