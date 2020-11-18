Küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütme ve çoban istihdamına destek

Küçükbaş hayvancılık sektöründe, sürü büyütme ve yenileme çalışmaları yaparak çoban istihdamında bulunan işletmelere bu yıl toplam 239 milyon 500 bin lira destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapora göre, küçükbaş hayvancılıkta sürü büyütme ve yenileme desteğiyle küçükbaş hayvan varlığının artırılarak yetiştirici gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor.

"Küçükbaşta Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği" kapsamında bu yıl 80 ilde, 71 bin 764 işletmeye 1 milyon 869 bin 359 küçükbaş hayvan için toplam 186 milyon 900 bin lira destek ödemesi yapıldı.

Çoban istihdam desteği kapsamında ise bu yıl 70 ilde, 10 bin 530 işletmeye 52 milyon 600 bin lira ödeme gerçekleştirildi. Böylece, söz konusu destekler kapsamında üreticilere toplam 239 milyon 500 bin lira destek verilmiş oldu.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 55 MİLYONU AŞTI"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Hayvan sayısı artışında hayvancılığa verilen desteklerin çok büyük payı var. Küçükbaş hayvan sayısı, haziran ayı itibarıyla 55 milyonu aştı." dedi.

Çelik, şöyle konuştu: "En son açıklanan 2020 yılı hayvancılık destekleriyle anaç koyun desteği hayvan başına 25 liradan 30 liraya, anaç keçi desteği ise 25 liradan 35 liraya yükseltildi. Göçer yetiştiricilerimize anaç koyun, anaç keçi başına 2 lira ilave destek ödemesi getirildi. Sadece Mardin, Siirt ve Şırnak'a verilen hayvan başına ilave 20 liralık anaç tiftik keçisi desteği, tüm illere yaygınlaştırıldı. Sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de bu yıl ilk defa ilave 10 lira ödeme yapılmasına karar verildi."

DİTAP DESTEĞİ DE VERİLECEK

Çelik, bu yıl ilk defa Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği getirildiğine dikkati çekerek yetiştiricilere, belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Çelik, şunları kaydetti: "Küçükbaş hayvan sayımız son 10-11 yılda iki katına çıktı. Yeter ki küçükbaş hayvancılığa destekler artırılarak sürdürülsün, yem maliyetleri düşürülsün, çayır ve meraların ıslahı tamamlansın, orman kapsamında olmayan, tarımsal üretimde de kullanılmayan 15 milyon 800 bin hektar alan mera kapsamına alınsın, sulama yatırımları tamamlanarak yem bitkileri ekim alanları artırılsın, çoban sorunu çözülsün."