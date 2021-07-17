Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kilo olmalı

Kurbanlıkları yerinde inceleyen TUDKİYEB Başkanı Çelik, iyi bir küçükbaş hayvanın karkas ağırlığının en az 22 kilogram olması gerektiği bilgisini paylaştı.

Kurban Bayramı yaklaşırken iyi bir kurbanlıkta olması gereken özellikler hakkında Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TUDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'ten bir açıklama geldi.

Çelik, Ankara Yenimahalle ilçesi küçükbaş hayvan pazarını ziyaret etti. Kurbanlıkları yerinde inceleyen Çelik, üreticilerin sorunlarını dinleyerek, kurbanların fiyatlarını da sorguladı.

"KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI HER KESEYE UYGUN"

Küçükbaş kurban fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Çelik, kurbanda önemli olan fiyatın değil hayvanın fiziki yapısı ve sağlıklı olması gerektiğini ifade etti.

"PAZARLARI TERCİH ETMEK DAHA UYGUN"

Küçükbaş hayvan alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Çelik, “İyi bir küçükbaş hayvanın karkas ağırlığının en az 22 kg olması gerekiyor." diyerek markette alınacak 12 kg kırmızı etin karkas olarak ölçüldüğünde daha pahalıya geldiğini belirtti. Çelik, marketten almak yerine gelip pazarlardan kurban almanın daha doğru olacağını da vurguladı.

GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 15 ARTIŞ VAR

Geçtiğimiz yıl ile bu sene arasındaki fiyatları da karşılaştıran Çelik, hayvan üreticilerinin giderlerinin arttığını bunun karşılığında ise küçükbaş hayvan kurban fiyatlarının da geçen yıla göre yüzde 10-15 arasında artış gösterdiğini ifade etti.

YETİŞTİRİCİLER ZARAR ETSE DE ÜRETİMDEN VAZGEÇMİYOR

Yetiştiricilerin pandemi döneminde çalışmaya devam ettiğini ve kırmızı et açığının açılmasına müsaade edilmediğini söyleyen Çelik, yetiştiricilerin zarar etse dahi üretimden vazgeçmediğini anlattı.