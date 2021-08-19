Filistinlilerin Türkiye'ye olan sevgisi ve Türk dizilerine duyulan ilgi, Kudüs'teki iş yerlerinin ismine, lokantalarındaki yemeklere ve çaldıkları müziğe yansıdı.

Filistinlilerin, en çok ziyaret ettikleri ülke olan Türkiye'nin kültürüne ve Türkçeye yoğun ilgileri var.

KUDÜS'TE İŞ YERLERİNE TÜRKÇE İSİMLER VERİLİYOR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler arasında iş yerlerine Türkçe isim verme adeti giderek yaygınlaşıyor.

Kudüs sokaklarında dolaşırken Gümüş, Güzel, Ertuğrul, Saray, İnebolu, Ankara, Antalya gibi Türkçe isimli iş yeri veya restoranlara rastlayabilir, birçok dükkanda veya sokaktan geçen araçlarda Türk bayrağının asılı olduğunu görebilirsiniz.

RAMALLAH, EL HALİL VE NABLUS'TA DA DURUM AYNI

Sokakta gezerken şehirdeki Yunus Emre Enstitüsü'nün kurslarından ya da dizilerden Türkçe öğrenmiş çok sayıda insana da rastlanabiliyor. Aynı durum Ramallah, El Halil, Nablus gibi Filistin'in diğer şehirleri için de geçerli.

SATTIKLARI ÜRÜNLERİN ÇOĞU TÜRKİYE'DEN

Doğu Kudüs'te ticaretin ve sosyal hayatın kalbi durumundaki Selahaddin Caddesi'nde yaklaşık iki ay önce açılan "Güzel" isimli kıyafet ve aksesuar mağazası çalışanı İbrahim Vazvaz, sattıkları ürünlerin çoğunun Türkiye'den geldiğini söyledi.

Kudüs'te iş yerlerine Türkçe isim verilmesi yaygınlaşıyor VİDEO



“TÜRK ÜRÜNLERİNİN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK”

Vazvaz, neden Türk ürünleri satmayı tercih ettikleri yönündeki soruya, "Çok şükür Türkiye Müslüman bir ülke. Ürünlerinin kalitesi çok yüksek, ham maddesi gayet iyi, dizaynı başarılı." diye cevap verdi.

Piyasadaki ürünlerin genelde Çin malı ve kalitesiz olduğunu dile getiren Vazvaz, müşterilerinin Türk ürünlerinden gayet memnun olduğunu ve bu ürünlerin muadillerinin bulunmadığını söylediklerini aktardı.

İş yerlerine verecekleri isim konusunda çok düşündüklerini söyleyen Vazvaz, sonunda Arapçadaki "cemil" kelimesinin karşılığı olan "Güzel" isminde karar kıldıklarını kaydetti.

Doğu Kudüs'te Türkçe isme sahip bir diğer giyim mağazası olan Gümüş İslami Tesettür'ün sahibi Muhammed Sıdır da sattıkları ürünlerin tamamını Türkiye'den getirdiklerini belirtti.

“TÜRK ÜRÜNLERİNİ ÇOK BEĞENİYORLAR”

Genel olarak tüm Filistinlilerin, özelde de Kudüslülerin Türk halkını çok sevdiğini ve Türk ürünlerini çok beğendiğini dile getiren Sıdır, bu nedenle de üç şubesi bulunan iş yerlerine Türkçe bir isim vermeyi tercih ettiklerini vurguladı.

İki halkın da birbirini sevdiğini dile getiren Sıdır, "Türkiye'de bizim Filistinli olduğumuzu ve Kudüs'ten geldiğimizi duyduklarında bize karşı çok büyük bir sevgi ve saygı gösteriyorlar. Hatta evlerine bile davet ediyorlar. Maşallah çok güzel ve çok cömert bir halk." ifadelerini kullandı.

"ERTUĞRUL" İSMİNİ BİLMEYEN YOK

Kudüs'ün Kufr Akab semtinde bulunan "Ertuğrul" adlı restorana girdiğinizde ise televizyon ekranlarında Diriliş Ertuğrul dizisinin oynadığına ya da bu dizinin müziğinin çalındığına tanık oluyorsunuz.

TÜRK YEMEKLERİNİ FİLİSTİN YEMEKLERİYLE BİRLİKTE SUNUYORLAR

Ahşap sandalyelerden masalardaki mendillere kadar hemen her yerde Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı restoranın şefi Usame Ebu Hadid, Türk yemeklerini Filistin yemekleriyle birlikte sunduklarını söyledi.

ÖZEL ANLARDA TÜRK DİZİLERİNİN MÜZİĞİ ÇALINIYOR

Bunun Filistin için yeni bir şey olduğunu ancak insanların bu fikri çok sevdiğini aktaran Ebu Hadid, özel bir program ya da davet olduğunda da mutlaka Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini çaldıklarını anlattı. Ebu Hadid, Kufur Akab'da yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığını ve Ertuğrul isminin buradaki hemen herkes tarafından bilindiğini söyledi.