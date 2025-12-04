Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Akbank Sanat’a Özel Ödül

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank Sanat, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Özel Ödül”e layık görüldü.

Akbank Sanat’ın bu başarısında; sergilerden performans sanatlarına, caz konserlerinden film gösterimlerine, söyleşi ve seminerlerden atölyelere uzanan çok disiplinli çalışmaları etkili oldu.

“KÜLTÜR VE SANAT, TOPLUMSAL GELİŞİMİN OLMAZSA OLMAZI”

Konuya ilişkin açıklamasında, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Yerelden evrensele uzanan bir bakış açısıyla Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz." diyerek, şunları paylaştı:

Akbank olarak, kültür ve sanatın toplumsal gelişimin olmazsa olmazı olduğu inancıyla Akbank Sanat çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin kültür ve sanat mirasını nesilden nesle taşımayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz.



Kültür ve Turizm Bakanlığımızın takdiri olan bu özel ödül, ülkemizin yaratıcı potansiyeline olan inancımızı ve bu potansiyeli dünyaya taşıma kararlılığımızı güçlendiriyor.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLLERİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, 1979 yılından beri her yıl Türkiye’nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunan kişi ve kurumları ödüllendirmek üzere veriliyor.

2025 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen Akbank Sanat, 1993 yılında kuruldu.

Kurum, Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine verdiği destek ve sanatın farklı disiplinlerindeki uluslararası projeleriyle biliniyor.