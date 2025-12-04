Kumaş tasarıları yarıştı! Türk tekstili geleceğe ‘tasarımla’ yürüyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen ve bu sene 20’nci yılını kutlayan Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

Yarışmada ilk üçe girenler, maddi ödüllerin yanı sıra yurt dışında eğitim hakkı da kazandı.

Kazananlarının açıklandığı etkinlikte konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, artık küresel rekabette öne çıkmak için yalnızca üretmenin değil aynı zamanda katma değeri yüksek, inovatif, sürdürülebilir ve markalı ürünler tasarlamak gerektiğini belirterek, "Biz tasarıma verilen her desteği, genç yeteneklerimizin yaratıcılığıyla birleştiğinde Türkiye’nin küresel rekabet gücüne yapılan bir yatırım olarak görüyoruz." dedi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil sektörünün dönüşüm yolculuğunun merkezinde gençlerin ve tasarımın yer aldığını vurguladı.

"TÜRK TEKSTİLİNE DURMAK YAKIŞMAZ"

Tekstil sektörünün önemli bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Ahmet Öksüz, “Biz bu ülkenin zorluklar karşısından kararlığını tarih boyunca defalarca kez gördük. Bu süreci de birlik ve beraberlikle aşacağımıza yürekten inanıyorum. Etkinliğimizde gördüğümüz coşku da sektörümüz için çok değerli bir motivasyon kaynağı oldu. Türk tekstiline durmak yakışmaz; Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat diyerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

FİNAL TÖRENİ

Türk tekstilinin yenilikçi ruhunu ortaya koyan Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nın 20’nci yılı yoğun katılımla gerçekleşen bir final töreniyle kutlandı. Dünyaca ünlü Türk kumaşlarının, tasarım gücüyle markalaşmasını hedefleyen yarışma, bu yıl da genç tasarımcıların yaratıcı üretimlerini sektörle buluşturdu. Yarışmanın final gecesine 500’ü aşkın davetli katıldı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 20 yıldır düzenlenen Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması’nda yarışmanın birincisi Eda Özergin olurken, ikinci sırada Su Onat, üçüncü sırada Leyla Tadzhibaeva yer aldı. Trendyol Jüri özel ödülü ise Furkan Tuğçe Tuğutlu'nun oldu.

ATATÜRK'ÜN SANAYİ VİZYONUNDAKİ ROLÜ

Ödül töreninde değerlendirmelerde bulunan Ahmet Öksüz, Cumhuriyet’in sanayi vizyonuna ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanayi devrimindeki rolüne dikkat çekti.

Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilk 15 yılında savunma sanayiinden tekstile, kimyadan madene geniş bir alanda tam 46 fabrika kurduğuna vurgu yapan Ahmet Öksüz, özellikle Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’nın Türkiye sanayisinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Ahmet Öksüz, “Atatürk’ün vefatından bir yıl önce açılışını bizzat gerçekleştirdiği Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, birçok ülke tarafından ‘model fabrika’ olarak incelendi, örnek alındı ve kopyalandı. 100 yıllık birikime sahip tekstil sektörünün vizyonu bize şunu gösteriyor: Türk tekstili dün vardı, bugün var ve yarın daha da güçlenerek var olmaya devam edecek.” diye konuştu.

“TASARIM GÜCÜ YÜKSEK ÜRÜNLER VE MARKALI İHRACAT ARTIK TERCİH DEĞİL, TARİHİ BİR SORUMLULUK”

Tekstil sektörünün önemli bir dönemeçten geçtiğini dile getiren Ahmet Öksüz, “Ülkemizin zorluklar karşısındaki kararlığını defalarca gördük. Biz de bu kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Tekstil sektörünün rekabet gücünü koruması ve daha yüksek katma değer yaratması için yeni bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizen Ahmet Öksüz, genç tasarımcıların ve yaratıcı insan kaynağının kritik rolüne işaret etti. Ahmet Öksüz, “Sektörün geleceğine yön verecek gençlere ihtiyacımız var. Bu, sektörümüz için bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur. Tasarım ve markalaşma ile güçlenen, yüksek katma değer üreten bir tekstil vizyonunu değerli tasarımcılarımız, akademisyenlerimiz ve tekstil mühendislerimizle birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Yarışma finalindeki yüksek enerji ve motivasyonun sektörün geleceğine dair umut verdiğini belirten Ahmet Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu salonda gördüğümüz coşku, sektörümüz için çok değerli bir motivasyon kaynağı oldu. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat diyerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

"YALNIZCA ÜRETMEK YETMİYOR"

Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, tasarımın sektörün geleceğindeki stratejik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

Tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz yıllarca Türkiye’nin dünyayla kurduğu ticaret köprüsünün en güçlü ayaklarını oluşturdu. Ancak artık küresel rekabette öne çıkmak için yalnızca üretmek yeterli değil; katma değeri yüksek, inovatif, sürdürülebilir ve markalı ürünler tasarlamak gerekiyor. Futuretex, tasarımı estetik bir unsur olmanın ötesine taşıyarak inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve marka değerinin temel bileşeni olduğunu hatırlatıyor. Biz tasarıma verilen her desteği, genç yeteneklerimizin yaratıcılığıyla birleştiğinde Türkiye’nin küresel rekabet gücüne yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. TİM olarak tasarımı, gençleri ve inovasyon ekosistemini desteklemeye kararlıyız; çünkü Türk tekstilini ve modasını dünyanın lider markaları arasına taşıyacak olan yine onların hayal gücü ve cesareti olacaktır.

DERECEYE GİRENLERE MADDİ ÖDÜLLER VE YURT DIŞINDA EĞİTİM HAKKI

İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fuarlar Komitesi Başkanı Fatih Bilici Yarışmanın Jüri Başkanlığı’nı yaparken; Yarışma Koçu Özlem Kaya, jüri üyeleri ise Zekeriya Tanrıverdi, Vehbi Canpolat, Kemal Özhaseki, Kerem Gülle, Ahmet Altınöz, Nesrin Türkmen, Fırat Neziroğlu, Hilal Suerdem, Esra Çelikbaş Bayburtluoğlu, Kenan Saatçioğlu, Candan Gülmez, Banu Bora ve Bengisu Demir oldu.

Yarışmanın final gecesinde birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olarak takdim edildi. Bu yıl ayrıca jüri tarafından belirlenen bir yarışmacı, 60 bin TL değerindeki Trendyol Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül kapsamında yarışmacının tasarımları ünlü tasarımcı Özlem Kaya ile şekillenecek ve Trendyol’un yarışmacı için açacağı sanal mağazada satışa sunulacak. Mağaza satışlarından elde edilecek tüm gelir doğrudan yarışmacıya aktarılacak.

Yarışmanın eğitim ve gelişim odaklı desteği kapsamında ise; ilk üç finalist yurt dışında eğitim hakkı, 6 aylık yabancı dil eğitimi ve İTHİB tarafından belirlenen uluslararası bir fuarı ziyaret hakkı kazandı. Ayrıca 10 finalist, İstanbul Moda Akademisi’nde burslu ders alma imkânı elde edecek.