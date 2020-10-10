Kumluca’da ilk zeytinyağı sıkımı yapıldı

Kumluca Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası’nda sezonun ilk zeytinyağı sıkımını gerçekleştirdi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kapasitesi genişletilen Ziraat Odası Zeytinyağı Sıkma Ünitesi'nin açılışını yapan Vali Ersin Yazıcı'nın sezonun ilk zeytinyağı sıkımını gerçekleştirmesinin ardından, tesis çalışmalarına başladı.

“ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE MARKALAŞMA YOLUNDAYIZ”

Yazıcı, "İnşallah Antalya’da tarımda çok önemli bir yere sahip Kumlucamızda, zeytinyağı üretiminde markalaşma yoluna gidebiliriz." dedi.

"ÜRETİMDE İLK HEDEF KALİTE"

Tarım üretiminin hem ekonomi hem de ülkenin kendi kendine yetebilmesi için önem taşıdığını belirten Vali Yazıcı; “Antalya’mız tarımda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir şehir. Bunu kaliteli ürün ve üretim miktarlarından görebilmekteyiz. Çok değerli bir tarım ürünü olan ve aynı zamanda bir Akdeniz meyvesi olan zeytinin, Türkiye’nin 28 şehrinde üretimi yapılmaktadır.

ZEYTİN AĞAÇLARIMIZIN MİKTARINDA SON 15 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Ayrıca ülke ekonomisine büyük katkısı olan ve kanunlarla koruma altında bulunan zeytin ağaçlarımızın miktarında son 15 yılda büyük artış oldu. Bu oldukça sevindirici bir gelişmedir. Zeytinyağı üretiminde Dünya pazarlarında İtalya ve İspanya, zeytinyağı üretimini bizden çok daha ucuza imal ettiği için rekabet etmekte zorlanıyoruz. Bizim dünya pazarındaki yerimizi zirveye çıkarmamız; nitelikli, farklı, her noktasıyla özel bir zeytinyağı üretmemize bağlı. Üretirken her zaman en kaliteli ürünü üretmeye çalışmalıyız.” dedi.